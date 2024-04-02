Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX

В конце 2023 г. группа «Эталон» стала выпускать машиночитаемые доверенности и работать с ними в системе Directum RX.

С сентября 2023 г. группа «Эталон» начала создавать машиночитаемые доверенности на сайте ФНС. Такой способ оказался неудобным для холдинга, так как МЧД необходимо согласовывать по внутренним регламентам компании, что невозможно сделать на портале налоговой. Поэтому руководство приняло решение перенести работу с электронными доверенностями в информационную систему компании — Directum RX.

«Эталон» благодаря решению «Управление доверенностями» может создавать xml-файл МЧД прямо в Directum RX, отправлять на согласование по регламенту компании, а с помощью интеграции с сервисом Контур.Доверенность — регистрировать ее в распределенном реестре ФНС. Все доверенности попадают в единый реестр, поэтому их удобно искать, а также контролировать полномочия и срок действия. Это особенно важно в условиях, когда в компании большой объем МЧД. Так «Эталон» планирует выпустить около 200 машиночитаемых доверенностей в 2024 г. и рассчитывает, что в дальнейшем их количество будет только расти.

Холдинг использует МЧД во всех процессах, где требуется подписание уполномоченными лицами договоров, первичных учетных документов, заявлений в госорганы и пр.

Компания планирует выстроить комплексную работу с простыми и машиночитаемыми доверенностями группы в Directum RX.

«С ноября 2023 г. мы запустили работу с электронными доверенностями в Directum RX. Управление МЧД выведено в отдельный модуль «Доверенности». Мы доработали поля карточки под свои потребности, при этом изменения не затронули сам xml-файл. Также настроили несколько правил согласования и в ближайшее время планируем добавить этап согласования с руководителем доверенного лица. Сейчас ждем от вендора функциональность для передоверия МЧД и массовой загрузки в систему старых доверенностей, созданных на сайте ФНС», — сказала Елена Супоницкая, начальник отдела Directum группы «Эталон».

Группа «Эталон» использует решения Directum с 2006 г. Подрядчиком на проекте выступает компания Avis Expert, сертифицированный партнер Directum.