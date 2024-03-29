Российский союз химиков расширит цифровую экспертизу благодаря вступлению ИТ-компании «К2Тех»

Сотрудничество ИТ-партнера «К2Тех» с химическими компаниями, входящими в Российский союз химиков (РСХ) будет способствовать обеспечению непрерывности и повышению эффективности работы химического комплекса, в том числе благодаря цифровизации, а также приведет к усилению позиции РСХ в цифровом поле. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Членами Союза являются около 600 предприятий, организаций и объединений, в том числе, «ЕвроХим», «ГалоПолимер», «КуйбышевАзот», «ФосАгро», «Уралхим», «Росхимреактив» и другие крупные компании. Новым членом РСХ стал ИТ-партнер «К2Тех», который имеет опыт в области системной интеграции, разработки ПО и сервисной поддержки химических предприятий на всех этапах производства.

Соглашение о принятии «К2Тех» в РСХ подписали заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2Тех» Игорь Зельдец и президент Российского союза химиков Виктор Иванов. Вступление утверждено на совместном заседании комиссии РСПП по химической промышленности и Совета Российского союза химиков, где «К2Тех» был вручен сертификат о членстве в Союзе.

Согласно договоренностям, у «К2Тех» появляется возможность участвовать в заседаниях и мероприятиях РСХ, рассказывать о кейсах цифровизации и цифровой трансформации химических предприятий, комплексном импортозамещении и миграции на отечественные решения, а также инициировать совместные активности с членами Российского союза химиков.

«Сейчас для компаний отрасли особенно важны непрерывность, устойчивость и эффективность процессов, которые реализуются в том числе за счет цифровых технологий. Химические предприятия уже используют решения на основе Big Data, MES-системы, цифровые двойники. Мы уверены, что совместная работа с членами Союза даст возможность за счет взаимодействия друг с другом и обратной связи адаптировать функционал цифровых продуктов под запросы отрасли, тем самым способствуя росту конкурентоспособности российского химического бизнеса», – отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса «К2Тех» Игорь Зельдец.

«Членство «К2Тех» в Российском союзе химиков – шаг в сторону расширения возможностей развития химической отрасли при помощи цифровых технологий. Надеемся, что сотрудничество ИТ-партнера с членами Союза даст возможность транслировать лучшие цифровые практики, а также способствовать реализации общей цели: обеспечению технологического суверенитета, безопасности и эффективности химической отрасли в России», – сказал президент Российского союза химиков Виктор Иванов.