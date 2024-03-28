CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Жителям ЖК Sydney City стал доступен сервис по контролю качества воздуха

ИТ-компания «Юникорн» завершила работы по созданию сервиса климатического контроля для ЖК Sydney City на базе платформы Ujin OS. С помощью нее в жилом комплексе бизнес-класса от девелопера ГК ФСК осуществляется мониторинг показателей температуры, влажности, содержания пыли в воздухе и атмосферного давления. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Автоматизированная климатическая система ЖК реализована на базе платформы Ujin OS, интегрированной со смарт-инфраструктурой объекта, в том числе – уличной метеостанцией и мультисенсоров (комплексных датчиков) в местах общего пользования: в холлах первого этажа, зоне ресепшен, детской игровой комнате. Метеостанция собирает информацию о качестве воздуха вне здания, а мультисенсоры – показатели внутри помещений. Данные передаются на платформу умного здания. Вывод параметров осуществляется на дашборд управляющей компании. Жителям доступна выгрузка архива показаний в местах общего пользования.

Система умного здания также оповещает жителей о благоприятной погодной ситуации для открытия окон. Она анализирует влажность, температуру и концентрацию пыли. Вся информация поступает в мобильное приложение резидента ЖК, которое на основе полученных данных предлагает рекомендации об открытии окон, в том числе через push-уведомления.

Также в мобильном приложении ФСК для резидентов Sydney City отображаются параметры качества воздуха внутри помещения, а также данные с уличной метеостанции – в карточке «открытия окон». Пользователям приложения доступен просмотр архива показателей с метеостанции, в том числе отображение в виде графиков. При необходимости можно подключить дополнительные устройства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Бюджет на покупку российских планшетов для госчиновников сократили на 17 миллиардов

Алексей Тимашов, DATAREON: Интеграция данных нужна любой компании

Крупнейшие ИТ-компании мира создали альянс для борьбы с Nvidia

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Только 5% российских компаний используют ИИ в процессе найма сотрудников

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще