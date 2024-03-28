Жителям ЖК Sydney City стал доступен сервис по контролю качества воздуха

ИТ-компания «Юникорн» завершила работы по созданию сервиса климатического контроля для ЖК Sydney City на базе платформы Ujin OS. С помощью нее в жилом комплексе бизнес-класса от девелопера ГК ФСК осуществляется мониторинг показателей температуры, влажности, содержания пыли в воздухе и атмосферного давления. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Автоматизированная климатическая система ЖК реализована на базе платформы Ujin OS, интегрированной со смарт-инфраструктурой объекта, в том числе – уличной метеостанцией и мультисенсоров (комплексных датчиков) в местах общего пользования: в холлах первого этажа, зоне ресепшен, детской игровой комнате. Метеостанция собирает информацию о качестве воздуха вне здания, а мультисенсоры – показатели внутри помещений. Данные передаются на платформу умного здания. Вывод параметров осуществляется на дашборд управляющей компании. Жителям доступна выгрузка архива показаний в местах общего пользования.

Система умного здания также оповещает жителей о благоприятной погодной ситуации для открытия окон. Она анализирует влажность, температуру и концентрацию пыли. Вся информация поступает в мобильное приложение резидента ЖК, которое на основе полученных данных предлагает рекомендации об открытии окон, в том числе через push-уведомления.

Также в мобильном приложении ФСК для резидентов Sydney City отображаются параметры качества воздуха внутри помещения, а также данные с уличной метеостанции – в карточке «открытия окон». Пользователям приложения доступен просмотр архива показателей с метеостанции, в том числе отображение в виде графиков. При необходимости можно подключить дополнительные устройства.