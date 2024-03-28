«Волгабас» и Tracktice обеспечили автобусы Челябинска системами подсчета пассажиропотока

Производитель систем подсчета пассажиропотоков на общественном транспорте «Трэктис» (бренд Tracktice) поставил для лидера российской автобусной индустрии «Волгабас» комплекты оборудования подсчета пассажиров для города Челябинск.

Это позволит повысить эффективность и безопасность перевозок, а также собирать статистические данные о пассажирах. Общее количество транспортных средств, оснащенных современными системами подсчета пассажиропотока, превысило 60 единиц – от средней вместимости до машин особо большого класса. Большинство из них уже можно встретить на улицах города.

Платформа позволит получать информацию о реальном числе пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности автобусов в определенные интервалы времени. Также система поможет выявлять безбилетников. С помощью этих данных можно будет оптимизировать маршрутную сеть и график движения транспорта на каждом маршруте с учетом дней недели, сезонов и других факторов.

Система подсчета пассажиропотока Tracktice основана на нейросетевой видеоаналитике, которая распознает людей, входящих и выходящих из автобуса, при помощи видеокамер, установленных в транспортных средствах. Система не нарушает приватность пассажиров и не требует установки дополнительных датчиков или турникетов. Аппаратно-программный комплекс и программное обеспечение Tracktice разработаны и производятся в России. Преимущества системы подсчета пассажиров Tracktice включают: увеличение доходов от продажи билетов за счет точного учета пассажиров и предотвращения злоупотреблений; оптимизацию маршрутов и расписаний за счет анализа спроса и загрузки автобусов; улучшение качества обслуживания пассажиров за счет постоянного мониторинга пассажиропотока; снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию за счет сокращения износа и повреждение оборудования; повышение безопасности за счет предупреждения конфликтных ситуаций.

Сотрудничество между группой «Волгабас» и Tracktice является примером успешной интеграции инновационных технологий в отечественный транспортный сектор. Компании объединили свои компетенции и опыт, чтобы предложить рынку высококачественное и доступное решение.

Челябинск стал одним из первых городов в России, где внедрена система подсчета пассажиров Tracktice на автобусах «Волгабас». Это позволит городу повысить свой транспортный потенциал и улучшить жизнь граждан.