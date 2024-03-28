«Светец» обеспечил миграцию программных модулей Системы-112 на отечественные ОС

Компания «Светец» обеспечила миграцию программных модулей технических средств определения местоположения абонента (ТСМН) и технических средств доведения коротких текстовых сообщений (ТСКС) в составе узлов обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на отечественные операционные системы в Новосибирской области, Камчатском крае и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители компании «Светец»,

Программные модули ТСМН и ТСКС, разработанные компанией «Светец», предназначены для обеспечения взаимодействия Системы-112 с информационными системами операторов связи в части получения, обработки и передачи информации о месте нахождения пользовательского оборудования, с которого был осуществлен вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру «112», и дополнительной информации, необходимой для обеспечения реагирования, согласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 9 марта 2022 г. № 180.

Ранее компания «Светец» реализовала совместимость линейки продуктов для построения систем «112», «103», «122» с отечественными ОС в соответствии с методическими рекомендациями по переходу на использование российского ПО.

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«Светец» – разработчик комплексных решений цифровых коммуникаций для государственных и корпоративных заказчиков, входит в ГК «Ростелеком». Программные продукты «Светец» зарегистрированы в Реестре российского ПО. Решения «Светец» применяются на сетях федеральных операторов связи и объектах критической инфраструктуры более, чем в 80 регионах России и странах СНГ.