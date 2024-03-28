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«Ростелеком» в Челябинске обеспечивает умными счетчиками ЖК «ТвояПривилегия»

«Ростелеком» в столице Южного Урала поэтапно обеспечивает умными счетчиками и другими цифровыми сервисами новую часть жилого комплекса «ТвояПривилегия». Строящийся квартал объединит более 100 мало- и среднеэтажных многоквартирных домов. Работы проводят застройщики группы компаний АПРИ «Флай Плэнинг». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

На этапе строительства нового микрорайона «Ростелеком» смонтировал в домах оптические линии связи. Благодаря этому более 10 тыс. новых жителей смогут пользоваться интернетом со скоростью до 1 Гбит/с, видеосервисами и видеонаблюдением. Дома провайдер подключил к автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Умные приборы самостоятельно передают информацию в ресурсоснабжающую компанию.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы подключили к устройству мониторинга показаний индивидуальные и общедомовые счетчики. Благодаря облачному решению представителям управляющей компании не нужно совершать обход и вручную фиксировать данные с приборов, а потребители могут не беспокоиться о корректности показаний. Главный плюс применения такой технологии — снижение затрат, относящихся к общедомовым нуждам. Кроме установки умных счетчиков, мы предлагаем застройщикам, УК и ТСЖ платформу “Ключ”, которая объединяет спектр цифровых услуг: “Умный домофон и шлагбаум”, “Комплексное видеонаблюдение” и систему контроля учета доступа».

В планах «Ростелекома» − оборудовать видеонаблюдением, умными домофонами и парковками, установить интеллектуальные шлагбаумы и внедрить систему контроля учета доступа в новом строящемся комплексе «Притяжение» от застройщиков группы компаний АПРИ «Флай Плэнинг».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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