«Росатом» и Нижегородская область развернули цифровую платформу «Умный регион» во всех муниципалитетах

Правительство Нижегородской области в партнерстве с «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») реализовало проект по внедрению цифровой платформы «Умный регион» во всех муниципалитетах области. Внедрение платформы во все округа является важным шагом для выстраивания качественного управления регионом на основе данных. Система объединяет данные — от обращений граждан и работы с инцидентами до динамики экономических показателей. Всего 15 направлений качественных показателей работы более 10 министерств. Платформа интегрирована с полутора десятками информационных систем региона. Уже сейчас на ней почти 15,5 тыс. зарегистрированных пользователей, отработано более 10 тыс. обращений граждан.

«Единое цифровое пространство объединяет ключевую информацию региона, необходимую для принятия управленческих решений. Для нас крайне важно, что «Умный регион» позволит сделать работу с обращениями жителей более оперативной и качественной», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Архитектура решения представляет из себя два ключевых блока. Это платформа управления муниципалитетом с основными функциональными модулями управления городским хозяйством и вертикально интегрированная информационно-аналитическая система «Ситуационный центр». К системе подключены десятки информационных систем в качестве источников данных, проведена интеграция с платформой аналитической отчетности для визуализации данных. Вся информация стекается в ситуационный центр региона.

Доступ к платформе управления муниципалитетом предоставлен всем муниципалитетам Нижегородской области. Всего в ней девять модулей, в том числе три базовых модуля ядра системы и шесть функциональных. Это, например, «Городские проблемы», куда поступают обращения и жалобы жителей, «Уборка города» — с картографической информацией и ежедневным графиком уборки дорог и дворов. Модуль «Служебный транспорт» собирает в онлайн-режиме информацию о передвижениях уборочной техники, общественного транспорта, аварийных служб.

Платформа управления муниципалитетом является одной из важнейших систем — поставщиков данных о деятельности муниципалитетов в ситуационный центр, который, в свою очередь, представляет собой инструментарий визуализации аналитических данных, помогающий оперативно принимать управленческие решения в различных социально и экономически важных сферах.

Одна из важных задач проекта — интеграция всех каналов обратной связи в одном месте, чтобы один уполномоченный сотрудник в структуре отрабатывал все инциденты. «Работать в разных системах с темами одного типа — это неудобно. Очевидный эффект, чтобы обращения отрабатывались, распределялись по компетентным лицам и получали ответы с помощью одной системы. Это успешно работает на платформе «Лобачевский» в Нижнем Новгороде, на платформе «Умный Саров», а сейчас сделано и на платформе «Умный регион», которая доступна всем муниципалитетам», — отметил Егор Поляков.

«Нижегородская область – один из лидеров цифровизации. Вместе мы реализовали уже несколько крупных совместных проектов, но этот исключительный. Мы не просто развернули технологии «Умного города» во всех муниципалитетах, но и связали данные между собой в единое информационное пространство. Это помогает администрации региона получать информацию с мест в режиме реального времени, упрощает анализ и прогнозирование и в конечном итоге повышает уровень комфорта для жителей региона», — отметила генеральный директор РИР Ксения Сухотина.