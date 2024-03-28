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«Рив Гош» стартовал новый проект по изменению ценообразования вместе с KeepRise

Компания «Рив Гош» стартовала проект по оптимизации и автоматизации ценообразования с российским вендором KeepRise. Уже во II квартале 2024 г. «Рив Гош» будет производить полную переоценку товаров сети на новой платформе, сократив время переоценки всей сети до одного часа. Об этом CNews сообщили представители KeepRise.

«Рив Гош» – участник отечественного парфюмерно-косметического рынка, имеющий магазины от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В данный момент сеть имеет как розничную сеть магазинов, так и интернет-магазин.

Ротация ассортиментной матрицы наряду с трендом рынка на более оперативное управление ценами подтолкнули руководство «Рив Гош» к решению автоматизировать процессы ценообразования. Для реализации проекта «Рив Гош» выбрал решение KeepRise.

Первым шагом стала систематизация и автоматизация текущего процесса ценообразования в решении KeepRise и выработка единого понимания факторов формирования цен. Далее планируется реализовать механизм пересмотра установленных правил для реализации дифференцированного ценообразования, оптимизации промо и регулярных цен.

«Автоматизация ценообразования становится ключевой потребностью для оперативного управления продажами. Новое решение позволяет нам вывести работу с ценами на новый уровень», – сказала директор департамента по аналитике Алена Квон.

По состоянию на март 2024 г. компании завершают первый шаг – систематизацию и автоматизацию текущего ценообразования.

По итогам проекта, «Рив Гош» ожидает получения прироста валовой прибыли и выручки более чем на 2% при одновременном росте скорости расчета новых цен вслед за изменениями рынка и спроса.

«Реализуя начальные задачи проекта построения усовершенствованной архитектуры и систематизации процессов ценообразования, нам удалось значительно сократить время переоценки и сформировать подробный план дальнейшего развития для раскрытия максимального потенциала рационального ценообразования в «Рив Гош», – сказал коммерческий директор и сооснователь KeepRise Павел Ворошилов.

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