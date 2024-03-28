«Дом.ру Бизнес» и «Авентин Сервис» обеспечат видеонаблюдением жилые комплексы Санкт-Петербурга

Оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» и организация в области обслуживания комплексных систем безопасности «Авентин Сервис» приступили к реализации проекта по оснащению системой облачного видеонаблюдения многоквартирных жилых домов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Внедрение цифровых технологий обеспечит безопасность жильцов и сохранность имущества собственников многоквартирных домов, позволит эффективнее предупреждать противоправные действия и минимизировать возможные убытки, контролировать работу подрядчиков, регулировать спорные ситуации.

В первой очереди проекта систему интеллектуального видеонаблюдения подключили в ЖК по ул. Хошимина, 6, Композиторов, 9 и Луначарского, 42/1. На придомовой территории, в холле домов и лифтах установлены 32 видеокамеры, способные вести съемку в темноте и со звуком, организован удаленный доступ к видеозаписям собственникам, нанимателям и представителям организации, занимающейся управлением многоквартирного дома.

Сервисная модель услуги является экономически выгодной для заказчика. «Дом.ру Бизнес» предоставляет готовое комплексное решение и техническое обслуживание системы, «Авентин Сервис» инвестирует в проект и проводит часть строительно-монтажных работ, а жители получают сервис без дополнительных затрат на установку.

Комплексное видеонаблюдение позволяет с помощью камер осуществлять видеоконтроль разных локаций в многоквартирном доме и во дворах. Передача видеопотока с камер на видеосервер для онлайн-трансляции и хранения данных до трех суток происходит по выделенному каналу связи.

Сотрудники управляющей организации и каждый из жильцов, при выдаче соответствующего доступа, могут просмотреть видеоархив или трансляции в HD-качестве с видеокамер в мобильном приложении «Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес» или в Личном кабинете на веб-портале vs.domru.ru в режиме реального времени из любой точки мира, где есть доступ в интернет.

Видеонаблюдение позволяет, например, убедиться родителям, что ребенок в безопасности и играет во дворе, а управляющей организации своевременно направлять технику для уборки территории, минимизировать случаи незаконного проникновения в дом, хулиганства и порчи имущества многоквартирного дома.

Дополнительно к системе видеонаблюдения можно подключить интеллектуальную систему видеоанализа. Технологии компьютерного зрения анализируют видеопоток и осуществляют поиск по заданным параметрам – это может быть цвет или движение в определенной зоне, оставленные предметы, время, когда автомобиль покинул парковку при попытках угона и в расследовании ДТП.

«В рамках реализации проектов мы придерживаемся целей повышения безопасности жителей и их имущества, комфортного проживания, цифровизации услуг сферы ЖКХ с предоставлением востребованных цифровых сервисов. За реализованные проекты мы получили благодарности от Советов многоквартирных домов. Система видеонаблюдения помогла пресечь противоправные действия и помочь возместить ущерб после порчи имущества или найти виновных в преступлении против личности», – сказал Даниил Замойский, генеральный директор «Авентин Сервис».

«Важным аспектом сотрудничества является повышение безопасности и комфорта жителей. Опыт использования решения показывает, что оно помогает снизить число правонарушений, а видеоархив помогает увеличить их раскрываемость. Записи с камер видеонаблюдения помогают установить виновников ДТП, раскрыть или предотвратить мелкие кражи, а также становятся аргументом в спорах между соседями или доказательной базой для правоохранителей», – отметил Антон Казарин, директор по В2В МРФ Северо-Запад «Дом.ру Бизнес».

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Видеонаблюдение «Дом.ру Бизнес» – интеллектуальная платформа, которая объединяет в себе неограниченное количество камер, регистраторов и других устройств.

Кроме видеонаблюдения и интеллектуальной системы видеоанализа к платформе «Дом.ру Бизнес» можно подключить и другие сервисы, например, умный шлагбаум – автоматизированное решение по управлению доступом на придомовую территорию автомобилей по государственным регистрационным знакам.

«Авентин Сервис» – подрядчик по обслуживанию слаботочных систем безопасности на Северо-Западе России. Имеет опыт реализации масштабных проектов федерального уровня. Клиентами компании являются более 100 тыс. домохозяйств и более 100 управляющих организаций в Санкт-Петербурге. «Авентин Сервис» является генеральным подрядчиком «Дом.ру Бизнес» по строительно-монтажным и проектно-изыскательным работам, сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и поставщиком видеопотоков в рамках взаимодействия городской программы «Безопасный Город».