С начала 2024 г. пассажиры ЦППК оформили по предварительным проездным документам более 315 тыс. билетов

С помощью терминалов предварительных проездных документов (ТППД) за первые три месяца 2024 г. было оформлено 315,7 тыс. билетов — как в пути следования у кассиров-контролеров «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), так и в кассах на станции прибытия. Сервисный сбор в таких случаях не требуется. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Чаще всего билеты по талонам из ТППД оформляли на Белорусском направлении — 80,4 тыс. раз; на Горьковском и Рижском направлениях — 55,7 тыс. и 51,1 тыс. раз соответственно.

Всего на полигоне ЦППК более 520 таких терминалов. Они установлены на станциях, где нет касс или те работают не круглосуточно. С помощью ТППД можно оформить специальный талон, в котором будет указан пункт отправления. Предъявив его, пассажир оформит билет на станции прибытия или у кассира-контролера без дополнительного сбора.

ТППД особенно актуальны с наступлением теплого сезона. В этот период все больше пассажиров совершают поездки на отдаленные, не оснащенные кассами станции — например, чтобы попасть на природу или уехать на дачу.

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ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2023 г. электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).