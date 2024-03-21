«Амурфармация» использует технологии Big Data МТС для развития собственной аптечной сети

ПАО «МТС» обеспечила крупнейшую аптечную сеть в Амурской области инструментами геоаналитики для формирования новой стратегии развития компании. Технология Big Data поможет проанализировать перспективные локации для открытия дополнительных магазинов по продаже лекарств в Приамурье, а также аналитику посещаемости действующих аптек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС предоставила данные геоаналитики для аптечной сети «Амурфармация». Благодаря обезличенным данным Big Data определены наиболее удачные локации в городах и селах Амурской области, которые компания рассматривает для открытия новых аптек. Большие данные позволили проанализировать данные пешеходного траффика и сформировать портрет вероятного покупателя. Таким образом, компания получила многослойную карту со структурированной информацией о потенциале новых торговых точек и специфике потребительских запросов, например, лекарственные препараты и товары для детей пользуются большим спросом вблизи образовательных учреждений, развлекательных центров, динамично развивающихся микрорайонах.

«Сегодня бизнес активно использует цифровые инструменты: настройки логистических цепочек, оптимизации производственных процессов и точек реализации. Big Data МТС предоставляет целый набор инструментов для управления развитием и потенциалом региона и города, анализа посещаемости событий, популярных локаций и объектов, оценки траффика торговых сетей и повышения туристического потенциала. Так, с помощью больших данных МТС проанализировала потенциал будущей набережной во Владивостоке, которую планирует построить компания DNS. Геоданные помогли составить цифровой портрет туристов, посещающих бухты Патрокл и Соболь, оценить сезонные колебания турпотока, а также сделать неожиданный вывод – турпоток в этой локации не зависит от сезона и показывает высокий темп как в летнее, так и в зимнее время года. Для Амурской области с ее туристическим потенциалом, транспортными магистралями и сложной логистикой аналитика Big Data удобный инструмент для разработки различных стратегий и проектных решений», - сказал руководитель бизнес-направления МТС в Амурской области Алексей Трофимович.

«Успешное развитие компании требует внедрения современных цифровых инструментов. Мы уже используем облачные решения от МТС. Например, благодаря CloudMTS, мы размещаем в облаке резервные копии производственных данных, файловые архивы, внутренние сервисы, финансовые данные. Это позволяет снизить риски, связанные с аппаратными и программными сбоями и ошибками сотрудников. Сервис геоаналитики GeoEffect позволяет нам оценить потенциал новых локаций и перспективы дальнейшего развития сети, проследить баланс спроса и предложения, распределить нагрузку на действующие точки продаж и в целом давать более адресные рекомендации клиентам. В итоге мы экономим время и ресурсы, а также можем точечно выстраивать доставку со складов и продажу фармпрепаратов, реагируя на запросы клиентов», - отметил заместитель директора компании ОАО «Амурфармация» Николай Гребенников.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.