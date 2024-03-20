Разработка резидента «Сколково» экономит до 70% времени HR-специалиста

Компания CraftTalk, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), на базе собственной платформы разработала многофункционального ИИ-помощника для кадровой службы, работающего с применением технологии GPT. Благодаря нейросети платформа способна отвечать на запросы кандидатов из базы знаний и самостоятельно формулировать контекстные ответы. HR-ассистент поможет автоматизировать рутинные операции при найме «синих воротничков». Об этом CNews сообщили представители «Сколково»

Функционал нового HR-ассистента помогает с решением множества задач, начиная от создания баз резюме по нужным критериям из открытых источников, заканчивая выполнением онбординга, адаптации, обучения и проверки знаний, а также закрытием exit-интервью и многим другим. По данным резидента «Сколково», HR-специалист сможет экономить до 70% времени благодаря HR-ассистенту при первичной работе с вакансиями массовых специальностей.

Рутинные операции HR-специалистов по коммуникации с потенциальными сотрудниками подразумевают существенные временные затраты, а благодаря HR-ассистенту достигается значительное снижение времени на выполнение таких задач. Экономия времени также идет на этапах онбординга, обучения, ведения текущей коммуникации по таким вопросам как предоставление справок и другому обязательному информированию сотрудников.

«Проблема дефицита персонала особенно чувствуется в сфере массовых профессий, таких как курьер, рабочий, кассир, сотрудник склада или пункта выдачи заказов. Поэтому кадровым службам крупных компаний приходится на ежедневной основе отсматривать огромное количество резюме и проводить десятки собеседований, чтобы закрыть текучку персонала. Именно для решения этой проблемы команда CraftTalk создала новый продукт — HR-ассистента с использованием технологий искусственного интеллекта», — сказал Михаил Сбитинков, технический директор CraftTalk.

ИИ-платформа CraftTalk, разработанная резидентом «Сколково», не только предоставляет информацию кандидатам о вакансиях, но и дает ответы на часто встречающиеся вопросы, проводит первичные анкетирования и тестирования сотрудников. Кроме того, среди дополнительных возможностей HR-ассистента при работе с запросами — рекомендации корректных формулировок на базе технологии GPT. Например, в случае, если кандидат не подошел, сотрудник кадровой службы может быстро подобрать несколько вариантов вежливого ответа.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.