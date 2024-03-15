CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

Отечественные компании переходят на электромобили и автоматизацию сервисных процессов

В 2024 г. прогнозируется увеличение спроса на электромобили от корпоративных покупателей. Рост рынка электротранспорта плотно сопряжен с созданием зарядной инфраструктуры, развитие которой невозможно без автоматизации процессов сервисного обслуживания. Об этом CNews сообщили представители PUNKT E.

По словам экспертов, корпоративные клиенты являются одним из основных триггеров роста российского рынка электромобилей. Корпоративные автопарки, такси и каршеринг все более активно приобретают электромобили. Тренд подтверждают и специалисты крупнейшей частной сети зарядных станций PUNKT E. «Во втором полугодии 2023 г. мы зафиксировали заметный рост спроса на наши продукты со стороны корпоративных клиентов: количество уникальных пользователей ЭЗС нашей компании увеличилось на 320%, а число транзакций корпоративных клиентов — на 62%», — сказал директор по развитию PUNKT E Александр Мироненко.

Российский бизнес становится частью глобального тренда на электрификацию транспорта не только в рамках государственной инициативы по развитию производства и использования электромобилей в России на период до 2030 г., но и из-за роста цен на топливо, а также оптимизации расходов на обслуживание автопарков. Плановый сервис электромобиля включает меньше работ и расходных материалов, чем требует машина с ДВС. Специалисты отмечают, что благодаря программе господдержки в большинстве российских регионов зарядная инфраструктура растет опережающими темпами. По данным 2ГИС, в начале 2024 г. общедоступные станции есть уже более чем в 500 городах и населенных пунктах России, а общее количество ЭЗС достигло 3225 шт. Однако эксплуатация зарядных станций требует особой экспертизы и не может осуществляться по принципу «установил и забыл». Не менее важен и отлаженный клиентский сервис.

«Бизнес проявляет все больше интереса к электромобилям. Мы со своей стороны пытаемся сделать использование наших ЭЗС максимально бесперебойным, поэтому хорошо понимаем, насколько важны автоматизация и сервисное обслуживание станций», — отметил Александр Мироненко.

И именно автоматизация процессов сервисного обслуживания, обеспечивающая бесперебойную работу ЭЗС в режиме 24/7, позволяет расширять зарядную инфраструктуру.

«Сегодня бизнес начинает активный переход на электромобили. Важно, что при этом корпоративные клиенты зарядных станций и владельцы ЭЗС не забывают: без автоматизации процессов обслуживания сопутствующей инфраструктуры сдвинуться с места будет сложно. Практика показала, что эффективно решить задачи по обеспечению непрерывной работы станций позволяют help desk системы для автоматизации техподдержки, сервиса и выездного обслуживания. Опыт PUNKT E и в данном направлении является передовым для рынка», — сказал директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей

Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще