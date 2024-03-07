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BIA Technologies вошла в рейтинг крупнейших игроков рынка BPMS по версии CNews

Компания-интегратор и разработчик программного обеспечения включена в рейтинг CNews Analytics «Крупнейшие игроки рынка BPMS 2022». Всего в список вошли 35 ведущих игроков отечественного рынка систем управления бизнес-процессами.

В этот раз число участников рейтинга увеличилось на 40%. В общей сложности в реестре российского ПO значится 380 решений для управления бизнес-процессами и 287 заявлений на регистрацию. В рейтинге оценивалась выручка от BPM-направления компаний за 2022 г.

«Включение в рейтинг — очень важное для нас признание. Это стало возможным благодаря налаженным процессам по разработке и развитию собственных продуктов компании, актуальных для отечественного рынка. Направление BPMS является одним из приоритетных для нас. Платформа Sunrise BPM реализована на базе «1С: Предприятие» и полностью отвечает функциональным требованиям бизнес-заказчиков. Благодаря ее внедрению на предприятие упрощаются бизнес-процессы и сокращаются издержки», – сказал генеральный директор BIA Technologies Александр Наумцев.

Всплеск спроса на российские BPM-решения наблюдается с осени 2022 г.: по сравнению с 2021 г. он вырос примерно в полтора раза. Согласно прогнозам экспертов, рост показателей по итогам 2023 г. будет еще более заметным, а объемы рынка BPM-решений увеличатся на 9-12%.

Ежегодный рейтинг CNews Analytics «Крупнейшие игроки рынка BPMS» призван помочь российским компаниям выбрать лучшие BPM-решения. Рейтинг, объединяющий самых надежных вендоров, упрощает этот выбор и дает возможность найти именно тот продукт, который отвечает потребностям и задачам каждого конкретного бизнеса.

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BIA Technologies – интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов: входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.). С 2014 г. компания реализует проекты цифровой трансформации транспортного сектора. Имеет собственный центр экспертизы в области искусственного интеллекта и математической (комбинаторной) оптимизации бизнеса, предлагает клиентам решения с использованием инструментов имитационного моделирования, интегрированного планирования и BI.

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