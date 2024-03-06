Виджет «Безбумажного офиса F.Doc» доступен в маркетплейсе учетной системы amoCRM

Публичная интеграция сервиса F.Doc c amoCRM позволяет работающим в этой учетной системе компаниям подписывать документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами непосредственно из интерфейса CRM. Виджет разработан и размещен в маркете amoCRM при участии компании-интегратора «Генезис». Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Электронное подписание доступно пользователям учетной системы после активации виджета и подключения к сервису F.Doc. Бесшовная интеграция amoCRM с F.Doc позволяет сотруднику компании отправлять на подпись клиенту электронные документы из карточки сделки. «Безбумажный офис F.Doc» отправляет клиенту SMS со ссылкой на документ. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне. Сотрудник организации может отслеживать статус подписания непосредственно в CRM.

Интеграция дает возможность нескольким юридическим лицам использовать виджет безбумажного подписания в рамках одного аккаунта учетной системы. Компании могут подписывать в amoCRM договоры, акты, заявления, справки, заказ-наряды, гарантийные талоны и другие документы в электронном виде с клиентами-физлицами.

«Компании, которые в своей работе используют CRM, на наш взгляд, открыты к новым подходам, инструментам, идеям. Мы предлагаем разным категориям пользователей amoСRM те решения, которые позволяют им оптимизировать документооборот с клиентами — физическими лицами. Например, малому и среднему бизнесу важно эффективно организовать сопровождение сделок с клиентами, снижая при этом временные и финансовые затраты на организацию процесса. Совместно с компанией-интегратором «Генезис» мы создали продукт, который легко встраивается в amoCRM и дает возможность компаниям дистанционно оформлять электронные документы со своими клиентами. Это способствует повышению конверсии сделок за счет экономии времени компании и клиента, а также упрощает процесс подписания документов, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко. — Что касается крупного бизнеса, то электронное оформление документов с клиентами-физлицами может стать частью истории по автоматизации бизнес-процессов компании: способствовать упрощению взаимодействия внутри организации и улучшению клиентского пути».

«Мы занимаемся автоматизацией процессов уже не первый год, и одна из наших целей — это автоматизировать рутину, чтобы каждый человек имел больше времени на важные и творческие дела. Процесс подписания документов в наших реалиях становится этой рутиной. Польза для бизнеса в автоматизации документооборота очевидна — это эффективность, оцифровка, экономия. А для клиента — это уровень сервиса, удобство и даже критерий выбора (у кого заказать услугу или купить товар), — отметил директор по развитию компании «Генезис» Артем Баскаков. — С сервисом F.Doc клиент компании не тратит время на поездку в офис организации на другой конец города, чтобы подписать документы. Можно все сделать за несколько простых действий: написал в мессенджер, выбрал услугу, получил СМС от F.Doc, подписал в пару кликов — и все. Потрачено несколько минут вместо нескольких часов. Быстро, приятно, технологично и экологично».

«Безбумажный офис F.Doc» использует для подписания документов простую электронную подпись (ПЭП), которая имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны организации и клиентам.

Для того чтобы начать обмениваться с клиентом электронными документами, компании необходимо подписать с ним соглашение об ЭДО, а также получить от него согласие на обработку персональных данных. Подписание соглашения об ЭДО обеспечивает законное подписание документов в электронном виде.

***

«Безбумажный офис F.Doc» — сервис для подписания документов в электронном виде с клиентами компании (физическими лицами). Для подписания документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.

Компания «Генезис» — интегратор CRM полного цикла. C 2017 г. официальный партнер amoCRM: внедрение и доработка учетной системы, адаптация под бизнес-процессы заказчика.