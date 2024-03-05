«Ростелеком» оцифровывает малые поселения Югры

«Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом и облачным видеонаблюдением городское поселение Талинка в Октябрьском районе Югры, где проживают 4000 человек. Видеокамеры и публичный Wi-Fi появились на центральной площади, а здание администрации было подключено к платформе облачного видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Ровно 10 лет назад жители Талинки получили доступ к скоростному интернету. Для этого связисты «Ростелекома» построили до населенного пункта магистральную оптическую линию. Пользоваться полноценной телеком-инфраструктурой с этого момента также смогли местные власти и бизнес. С тех пор в поселении активно продолжается цифровой апгрейд.

Андрей Останин, глава городского поселения Талинка: «Бесплатный публичный интернет, провайдером которого является "Ростелеком", стал первым цифровым подарком всем жителям городского поселения в 2024 г. Теперь в самом сердце Талинки – в районе главной площади – можно комфортно проводить время и оставаться на связи с друзьями и близкими».

Фото: Ростелеком «Ростелеком» оцифровывает малые поселения Югры

Радиус охвата Wi-Fi-точки в центре городского поселения – 50 метров, а скорость передачи данных – 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы, например, за пару минут скачать на смартфон фильм объемом около 600 МБ.

Все заказчики цифровой услуги от «Ростелекома» вместе с установкой камер получают антитеррористическую защищенность объекта. Администрация Талинки – не исключение. Специалисты учреждения в онлайн-режиме следят за состоянием материальных ценностей, действиями сотрудников и гостей здания. Это дает возможность оперативно реагировать на возникшие нештатные ситуации. Для заказчика предусмотрен технический ресурс просмотра и прослушивания записей, хранящихся в защищенном архиве.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, а также средства защиты информации – комплексное решение "Ростелекома", которое мы можем развернуть даже на отдаленных и труднодоступных территориях. Мы видим, что услуга набирает популярность именно там, где бывают экстремально низкие температуры. Только по количеству установленных камер облачного видеонаблюдения "Ростелекома" для государственных структур и бизнес-сегмента, Югра сейчас занимает второе место после Москвы и Московской области. Мы связываем столь повышенное внимание к цифровой платформе с тем, что заказчикам удобно контролировать внутренние и внешние процессы дистанционно, в любую погоду сохраняя полную работоспособность объекта».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.