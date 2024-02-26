«ВкусВилл» применил искусственный интеллект в дизайне упаковки для линейки макарон

«ВкусВилл» с помощью нейросети сгенерировал пейзажи для дизайна упаковки новой линейки макарон. На полках магазинов и в бесплатной доставке «ВкусВилл» уже представлены и другие продукты, упакованные с использованием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилл».

Разработка дизайна упаковки начинается с позиционирования продукта. Перед командой стояла задача донести до покупателя ценность товара: представленные макароны отличаются от «стандартных» по форме и сырьевой базе, в них используются твердые сорта алтайской пшеницы, макароны производится по итальянским технологиям. Это блюдо для тех, кто особо ценит вкус и эстетику кулинарии, любит готовить и экспериментировать. Эстетика и эксперименты вдохновили «ВкусВилл» на использование искусственного интеллекта и создание упаковки макарон с пейзажами, которые отсылают покупателей к высокому искусству и формируют новый паттерн восприятия привычного продукта.

Первая позиция – макароны «Перья» — украшена картиной, созданной человеком. Чтобы найти подходящее изображение потребовалось перебрать десятки вариантов. Найти пейзажи в нужной стилистике для всей линейки — стало настоящим вызовом. Тогда и пришла идея пойти на эксперимент — воспользоваться услугами искусственного интеллекта.

Основная причина использования нейросети — скорость генерации изображений. Зачастую при стандартной «ручной» проработке на создание картины или фотографии уходит несколько недель. Нейросеть же предлагает разнообразные и интересные варианты за очень короткий срок: в среднем от 10 минут до часа. Главное — составить подробный запрос, учесть все нюансы и возможные интерпретации текста — в таком случае описания дают наилучший результат.

Запрос для генерации картины позиции макаронные изделия «Бантики» содержал примерно следующее описание:

«Пейзаж в фиолетово-синих тонах. Голубые тучи и спокойное море. Сумеречная атмосфера после дождя. Солнце немного проступает сквозь облака. На переднем плане небольшие камни, о которые разбиваются волны. Безмятежность и спокойствие. Экспрессионизм».

Искусственному интеллекту потребовалось три попытки, чтобы понять запрос и выдать необходимый результат.

Макароны – не единственный продукт «ВкусВилл», чьей упаковки коснулись технологии ИИ. Команда дизайнеров также использует нейросеть для генерации отдельных элементов фотоколлажа. Например, если на исходном фото тарелки с мюсли нет клубники и йогурта, нейросеть отлично справляется с задачей: за пару минут на изображении появляется все необходимое. И вряд ли кто-то догадается, что на упаковках специй «ВкусВилл» (перец белый молотый, перец кайенский чили молотый) перчинки разложил не куратор съемки, а искусственный интеллект. Помимо этого, нейросеть помогает создавать имитацию фотографий, сгенерированные изображения можно найти среди позиций фруктовой консервации (консервированное манго, папайя).

Ирина Ворохова, арт-директор отдела дизайна упаковки во «ВкусВилле»: «Самыми яркими примерами работ ИИ на полках нашего магазина могут считаться пейзажи на коробках макарон, картины, украшающие «Спагетти» и макароны «Бантики». Это был наш первый опыт, сейчас мы используем нейросеть с целью генерации изображений для наших упаковок. Но то, какие эмоции должен передавать дизайн-концепт, какие будут использованы шрифты, цвета, алгоритм дифференциации товаров — это творчество, куда мы не допускаем компьютерное мышление. Используя генеративные нейросети, понимаешь, как много нового может принести сотрудничество с искусственным интеллектом. Это не только экономия ресурсов, оптимизация процессов, расширение профессионального опыта, но и ускорение запуска продукта на полку».

Использование ИИ помогает отделу дизайна упаковки во «ВкусВилле» экономить время и силы при генерации и ретушировании изображений. Новые технологии позволяют уделить внимание более творческим задачам, и при этом могут подсказать интересные и нестандартные решения. Дизайн упаковки добавляет уникальности продуктам под брендом «ВкусВилл», выделяет СТМ в онлайне.

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«ВкусВилл» — бренд продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 г. Ранее работал под брендом «Избенка». В феврале 2024 г. работают 1850+ магазинов и 140+ дарксторов в 152 городах России. Работают мобильное приложение «ВкусВилл» и интернет-магазин vkusvill.ru.