«Газпром ЦПС» совместно с компанией «Синимекс» и НПЦ «БизнесАвтоматика» завершили проектирование ИТ-решения с использованием искусственного интеллекта

«Газпром ЦПС» реализует проект для структурных подразделений в периметре группы «Газпром» по созданию экспертно-аналитической системы заданий на проектирование (ЗП) и технических требований (ТТ) (далее - ЭАС ЗПТТ). Это система интеллектуальной поддержки при формировании, комментировании, рассмотрении шаблонов и документов, которая использует в работе технологии машинного обучения. На данный момент реализована основная функциональность. В 2024 г. запланирован переход в опытно-промышленную эксплуатацию и ввод системы в промышленную эксплуатацию. Ключевыми подрядчиками выступили компании «Синимекс» и «БизнесАвтоматика». Об этом CNews сообщили представители «Синимекс».

ЭАС ЗПТТ автоматизирует один из наиболее ключевых процессов при подготовке к проектно-изыскательским работам (ПИР). Система значительно повышает скорость, эффективность и качество подготовки к ПИР за счет автоматизации, стандартизации и унификации заданий на проектирование и приложений к ним. Она предоставляет пользователю подсказки от нейросети по заполнению полей и разделов документов.

ЭАС ЗПТТ значительно уменьшит трудозатраты по разработке и ведению документации для проектирования. Пользователи получат возможность формировать документы по готовым шаблонам, назначать ответственных за заполнение разделов, обмениваться комментариями, просматривать историю изменений документа, получать рекомендации по заполнению разделов от аналитического модуля с нейросетью, в рабочем порядке выполнять предварительное согласования документов внутри системы, а также отправлять на официальное согласование документы в систему электронного документооборота.

«Одним из главных требований заказчика к разработке было использование в архитектуре исключительно импортонезависимого ПО. Система ЭАС ЗПТТ выполнена на инновационной микросервисной платформе, что позволило уложиться в сроки проекта. Для сокращения времени, затрачиваемого на тестирование системы, мы использовали продукт собственной разработки Cinimex Test Tool 2.0, основная особенность которого тестирование микросервисных приложений», - сказал заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс» Денис Ермилов.

«Проект реализуется в рамках программы по повышению эффективности и качества проектирования капитальных объектов. Уникальность внедренной системы заключается в адаптивности, могут быть описаны любые объекты: газораспределительные и компрессорные станции, крупные месторождения и скважины. ЭАС ЗПТТ оптимизирует процессы создания и рассмотрения заданий на проектирование за счет минимизации ошибок и создает единую информационную среду с актуальными данными для всех участников процесса», - отметил руководитель проектов «Газпром ЦПС» Дмитрий Лысенко.