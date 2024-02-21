Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее

ПАО «МТС», цифровая экосистема, в рамках совместного проекта Русского музея, Университета ИТМО и БФ «Система» открыли первую в России выставку генеративного искусства, где соавтором работ выступила нейросеть в облаке МТС. Экспозиция включила в себя работу четырнадцатилетней томички, «дописанную» искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Томичка Елизавета Сухарева учится в художественной школе и пробует себя в разных жанрах изобразительного искусства. Соединить в одном рисунке творчество и современные технологи Елизавете помогла просветительская программа по направлению научно-технологического искусства на онлайн-платформе МТС «Поколение М». В специальном чат-боте МТС она изобразила человека, который определяет время с помощью пальцев. Искусственный интеллект дополнил рисунок юной художницы характерными линиями и колористикой, которые присущи изобразительному стилю живописца Николая Рериха.

Искусственный интеллект МТС просканировал больше 10 тыс. загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России. Во многих полотнах можно увидеть стилизацию под произведения великих русских художников, таких как Айвазовский, Кандинский, Коровин и др.

«Для меня было неожиданно и приятно узнать, что мою работу взяли в экспозицию. Я изобразила человека с поднятыми руками, который определяет время захода солнца с помощью пальцев, и выбрала в чат-боте стиль Рериха, потому что мне близок стиль этого художника. Если говорить про рисунки с помощью нейросети, то это не первый мой опыт, но первый – настолько успешный», — отметила Елизавета Сухарева.

«Подростки из Томской области каждый год участвуют в проекте «Поколение М». И радует, что наши дети добиваются успехов в конкурсах образовательной программы. С помощью просветительского проекта «Поколение М» мы формируем интерес к популярному направлению Art&Science, которое объединяет элементы творчества и художественных форм вместе с ИТ-технологиями и научными открытиями. Для этого МТС будет помогать молодым людям развиваться, в том числе осваивать нейросети и другие цифровые решения. Поздравляю Елизавету и считаю, что ее пример вдохновит других талантливых ребят региона», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В продолжение темы генеративного искусства на онлайн-платформе «Поколение М» в мае 2024 г. стартует просветительская программа, которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели программы также узнают, как работают нейросети и как их применять для создания произведений искусства.

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Провайдер CloudMTS – входит в группу МТС – предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес-приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).

«Поколение М» — образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 млн руб., которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.