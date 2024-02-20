Треть письменной корреспонденции россияне отправляют в цифровом виде

В 2023 г. «Почта России» доставила почти 1 млрд писем и бандеролей. Из них 30% — более 300 млн писем — клиенты отправили с помощью сервиса электронных заказных писем: 117 млн шт. полностью цифровых, а 186 млн шт. «Почта» распечатала и доставила адресатам в бумажном виде. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В 2023 г. число электронных заказных писем выросло год к году на 27%. Благодаря клиентам «Почты», воспользовавшимся сервисом, за два года удалось спасти более 70 тыс. деревьев и сохранить 110 млн л воды, а также сэкономить более 4000 тонн бумаги формата А4.

«Сервис электронных заказных писем экономит самый ценный ресурс клиентов — время. Такое письмо не нужно относить на почту, адресат получает его быстрее, чем направленное в бумажном виде. При этом важные и привычные для бизнес-клиентов сервисы, например, уведомление о вручении, так же доступны в цифровом виде для электронных писем. Начать пользоваться сервисом клиенты-физические лица и компании могут в пару кликов на сайте Почты», — отметил директор «Продуктовой фабрики» «Почты России» Антон Нечаев.

Электронные заказные письма можно отправлять и получать без посещения почты с телефона или компьютера. Они обладают той же юридической силой, что и бумажные, а вся информация в них конфиденциальна. Отправитель может воспользоваться сервисом вне зависимости от того, подключен ли к нему адресат. Для получателей, у которых сервис не подключен, письма распечатают и доставят в бумажном виде.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников составляет 280 тыс. человек. Ежегодно «Почта России» принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. «Почта» доставила 238 млн электронных заказных писем.