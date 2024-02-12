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В итальянском магазине Benetton начал работать российский робот-консультант

Российский робот «Промобот» начал работу в магазине United Colors of Benetton в Ульяновске. Робот-консультант принимал участие в открытии магазина, рассказывая об истории бренда. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

«Промобот» не только привносит в магазин современные технологии, но и улучшает клиентский опыт. Робот дружелюбно встречает посетителей магазина Benetton, предлагая свои услуги в качестве консультанта. Он способен предоставлять информацию о последних коллекциях и новостях бренда.

«Этот инновационный подход к обслуживанию клиентов создает уникальную атмосферу в магазине Benetton, где технологии и мода встречаются. Робот-консультант становится неотъемлемой частью команды, предоставляя персонализированный опыт покупателям и усиливая взаимодействие между брендом и клиентами»,— сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

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Фото: «Промобот»
«Промобот»

Робот общается с людьми, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия. Робот автономный — он не нуждается в контроле со стороны человека. Promobot подключается к любой внешней системе: базам данных, системе безопасности, сайтам и сервисам.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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