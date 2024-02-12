Ученый ПНИПУ разработал платформу для создания презентаций нового формата с мгновенной реакцией аудитории

Ученый Пермского Политеха разработал отечественную платформу для создания интерактивных презентаций. Встроенная нейросеть будет генерировать уникальные изображения, квизы и контент под любые запросы. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Разработка выиграла в конкурсе «Старт-1» и «Большая разведка». При поддержке Фонда содействия инновациям получен грант (№5116ГС1/89558).

По данным компании Microsoft, в среднем взрослый человек способен фокусировать внимание на объекте, не отвлекаясь, лишь 8 секунд. Поэтому в последнее время актуально развитие интерактивных форматов, когда аудитория полностью вовлечена в процесс и заинтересована каждой секундой.

Аспирант Пермского Политеха Олег Горшков разработал платформу DiaClass, которая позволяет создавать многофункциональные креативные презентации с возможностью «включения в процесс» до тысячи пользователей в онлайн-режиме.

«Помимо обычных функций презентации, наша платформа позволяет внедрять живые слайды на основе впечатляющей галереи заготовок, легко добавлять в свой доклад музыку, фото- и видеоматериалы. Но самое главное – это возможность проводить различные интерактивы с участниками в виде тестов и викторин в режиме «здесь и сейчас». Представьте, во время вашего выступления вы проводите опрос аудитории, она голосует, вы мгновенно получаете результаты и сразу же интерпретируете их. Еще мы встроили обратную связь от слушателей в виде эмоджи на протяжении всего выступления», – сказал аспирант кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ Олег Горшков.

Еще одна особенность платформы – это объединение большого количества людей и создание отдельных групп участников. К просмотру и взаимодействию с презентацией они смогут подключиться с любого устройства по ссылке или QR-коду. У каждого человека на его устройстве отображается презентация, а во время прохождения викторины или опроса показываются варианты ответов.

Политехник отмечает, что уже готовятся к выходу новые возможности для пользователей, например, GIF-картинки и стикеры. Идет работа над внедрением технологии искусственного интеллекта, которая позволит автоматизировано создавать интерактивные презентации под запросы потребителя.

«Нейросеть сможет генерировать картинки, составлять викторины на заданную тему и генерировать контент для информационных слайдов. Благодаря этому человеку не придется тратить много времени и усилий на оформление презентации. Нейросеть сама оперативно предложит качественные и креативные варианты, подходящие под запрос», – отметил Олег Горшков.

Отечественная платформа ученого ПНИПУ позволит разнообразить стандартный и привычный интерфейс презентаций яркими интерактивными форматами с большим функционалом. Это выводит обучение и выступления на новый уровень, когда аудитория становится не только слушателем, но и вовлеченным в процесс участником двусторонней коммуникации. Такой подход повышает качество усвоения новой информации.