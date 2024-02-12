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«Северсталь» удвоила объем инвестиций в ИТ за пять лет

В 2024 г. «Северсталь» направит на реализацию проектов в области ИТ и digital 10 млрд рублей. Таким образом, инвестиции компании в информационные технологии за пять лет выросли вдвое. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

В 2024 г. ИТ-команда «Северстали» продолжит работу над проектами в сфере импортозамещения отраслевого ПО, которые реализуются в рамках индустриального центра компетенций «Металлургия». Речь идет о системе управления производственными процессами «MES Металлургия» и системе интегрированного планирования «IPS Металлургия». В 2023 г. достигнут первый результат: пилот «MES Металлургия» прошел опытно-промышленную эксплуатацию в сервисном металлоцентре «Северстали» (входит в производство трубного проката), расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Кроме того, «Северсталь» продолжит внедрять решения на основе машинного обучения и компьютерного зрения как на ресурсных активах, так и в downstream направлении. Среди приоритетов, помимо новых разработок - активное масштабирование доказавших свою эффективность решений на другие агрегаты, а также внедрение языковых моделей. В 2023 г. экономический эффект от новых и усовершенствованных решений, выпущенных в промышленную эксплуатацию за последний год, составил 960 млн руб. Наиболее крупными внедрениями стали экспертная система доменной печи для оптимизации, контроля и управления процессом выплавки чугуна, система управления темпом прокатки и выдачей слябов из печей «Автотемп 2.0», система управления процессом окомкования окатышей и прочие.

В 2024 г. «Северсталь-инфоком» планирует увеличить объем реализации собственных разработок сторонним заказчикам, вывести на рынок новые ИТ-продукты и расширить перечень клиентов в сфере ИТ-консалтинга. Продажи внешним клиентам, начатые в 2022 г., вышли на безубыточность уже через полгода. Теперь у ИТ-команды есть цели по выручке и прибыли, «Северсталь» рассматривает работу с рынком в части ИТ-продуктов и услуг в качестве долгосрочного ориентира.

«В этом году ИТ-функция «Северстали» продолжит движение по основным стратегическим приоритетам, которые мы для себя выделили. Это вклад в построение цифрового суверенитета российской промышленности в рамках лидерства в ИЦК «Металлургия», обеспечение кибербезопасности производственного контура и корпоративных сетей, поддержка новых бизнес-моделей, усиление роли искусственного интеллекта, а также выход наших разработок на внешние рынки и дальнейшее развитие цифровой культуры в компании. При этом мы делаем особенный акцент на вопросах производительности труда – как в компании в целом за счет технологических решений, так и внутри ИТ-команды», - сказал Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северстали».

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