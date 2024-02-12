Фонд ДОМ.РФ и компания Rocket Group разработали первую в России концепцию застройки территории с помощью ИИ-платформы rTIM

Фонд ДОМ.РФ и компания Rocket Group завершили создание первой цифровой концепции застройки. С помощью платформы генеративного дизайна территорий rTIM Фонд ДОМ.РФ кратно сократил время разработки концепции развития территории до одного дня, повысив эффективность этапа концептуального проектирования более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители Rocket Group.

В рамках совместной работы Фонд ДОМ.РФ поставил задачу создать наиболее эффективную концепцию развития выбранной территории площадью 42 Га, соблюдая ряд требований. Для того, чтобы полноценно оценить работу платформы rTIM, пилотирование проводили на территории с уже утвержденной концепцией застройки, которую специалисты Фонда ДОМ.РФ разрабатывали в течение нескольких недель.

На первом этапе в условиях неполноты исходных данных платформа за несколько минут автоматически создала концепцию, которая соответствовала всем необходимым нормативным требованиям и пожеланиям к проекту Фонда ДОМ.РФ, и сформировала технико-экономические показатели проекта. На втором этапе техническое задание было детализировано, исходя из целевой модели. Всего команда rTIM за один рабочий день проработала более 20 концепций и на второй этап предложила наиболее эффективный вариант. Вся работа над концепцией заняла три дня: от формулирования идеи и сбора исходных данных до редактирования и принятия концепции. Итоговая концепция почти не отличалась от разработанной Фондом ДОМ.РФ вручную. Модель, сгенерированная rTIM в соответствии с обновленными вводными, была признана Фондом успешной.

«Платформа оправдала наши ожидания. Мы доверили рутинную работу машине и за три дня получили концепцию, которая является достойной альтернативой эскизам, которые подготовлены вручную. Потенциал платформы для нас понятный: в год количество таких проектов исчисляется десятками – общий эффект можно себе представить. Потенциал для регионов также очевиден: в условиях нехватки специалистов, система сможет быстро и достаточно просто подготовить варианты эскизов и дать информацию для анализа экономического потенциала вводимых в оборот территорий. Но важно понимать, что генеративный дизайн не заменяет труд квалифицированного специалиста, он позволяет кратно сократить временные затраты на рутинные операции, чтобы время сотрудника уделялось для проработки уже индивидуальных решений, для досбора тех данных, дефицит которых становится быстрее понятен при автоматизации», – сказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Реализация проекта подразумевала два этапа: автоматическая генерация и повторная генерация с возможностью ручного редактирования концепции. Использование платформы сократило сроки этапа концептуального проектирования минимум в 2,5 раза.

«ДОМ.РФ проводит комплексную работу по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы группы компаний. У нас есть целый ряд собственных разработок, которые уже активно используются при решении самых разных задач. При этом мы развиваем и партнерские отношения с крупнейшими технологическими игроками рынка для создания самых современных цифровых сервисов», – отметил директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

«Совместный с Фондом ДОМ.РФ проект продемонстрировал, что сегодня платформа rTIM – это инструмент с доказанной эффективностью, который позволяет обеспечивать подготовку полноценных концепций для проектов комплексного развития в интересах региональных органов исполнительной власти, а также повысить эффективность для девелоперов и застройщиков в условиях турбулентности и снижения экономических показателей проектов. Наш опыт показывает, что помимо базовых задач, которые решает наша платформа, каждый новый пользователь в процессе работы с rTIM находит для себя собственный сценарий использования», -– сказал Борис Латкин, генеральный директор Rocket Group.

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Фонд ДОМ.РФ — некоммерческая организация единого института развития в жилищной сфере, учрежденный 1 сентября 2016 г. на основании директив Правительства России c целью реализации программ, направленных на формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества.

Платформа rTIM – решение на базе генеративного искусственного интеллекта, которое анализирует большие данные и быстро создает мастер-планы застройки территории. Решение позволяет в короткий срок оценить инвестиционный и социально-экономический потенциал и сразу перейти к детальному планированию строительства.