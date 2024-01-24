«Брусника» и RedLab создают ИТ-платформу для проектирования застройки

Новое решение позволит застройщику сократить время проектирования дома в 330 раз. Проект реализуется с участием ИТ-компании RedLab. Об этом CNews сообщили представители RedLab

«Брусника» — российская девелоперская компания. Для оптимизации процесса разработки проектов и замещения зарубежного ПО компания еще в 2019 г. начала создавать и внедрять собственную ERP, которая предлагает новый подход к проектированию, значительно отличающийся от стандартного объектно-ориентированного, где дом собирается вручную, или сценарного, где на базе готовых схем решаются аналитические и оптимизационные задачи.

В основе решения — интегрированное проектирование, при котором BIM-модель генерируется автоматически с техническими решениями, исход которых полностью определен алгоритмом на базе стандартов «Брусники».

Чтобы развивать столь масштабную цифровую платформу, необходимо более 50 профильных сотрудников, поэтому девелопер обратился к RedLab за дополнительными ресурсами с экспертизой в области аналитики, backend-, frontend-разработки и тестирования. В рамках реализации проекта компания RedLab приняла участие в девяти стримах, которые включают работу над несколькими сервисами.

Масштабирование команды RedLab в проекте происходило постепенно с привлечения двух backend-разработчиков. Сегодня на проектах «Брусники» трудятся 16 ИТ-специалистов RedLab, которые разрабатывают, адаптируют, модифицируют, тестируют и оказывают услуги по технологическому сопровождению программных продуктов

«За счет усиления команды экспертами RedLab, наша компания в контуре ERP Брусники создает уникальный инструмент «Кульман». Он предназначен для проектирования застройки с высокой точностью и управления проектом, — сказал ИТ-директор «Брусники» Михаил Богданов. — Платформа обновляется каждые три месяца, и наличие квалифицированных кадров позволяет развивать продукт в соответствии с нашим roadmap и своевременно выпускать релизы. Благодаря новому решению мы намерены сократить время проектирования дома в 330 раз, что позволит заметно уменьшит весь строительный цикл. В будущем мы планируем рассмотреть вывод «Кульмана» на открытый рынок и предоставление услуги проектирования внешним заказчикам».

В среднем на проектирование многоэтажного жилого дома с площадью 25 тыс. кв. м уходит около 2630 часов. ИТ-решение «Брусники» сегодня справляется с такой же задачей за 1440 часов. План на 2024 г. — 616 часов, на 2025 — 8 часов.

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RedLab – глобальная ИТ-компания, предоставляющая экспертизу и ресурсы для реализации ИТ-проектов. Компания реализует проекты и создает ИТ-продукты в интересах заказчиков.

«Брусника» — федеральная девелоперская компания. Основана в 2004 г. Конструирует, строит и управляет домами в Москве и Московской области, крупных городах Урала и Сибири.