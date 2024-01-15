«Русагро» повысит эффективность бизнеса благодаря внедрению платформы TESSA

Вертикальный агрохолдинг «Русагро» автоматизирует корпоративный электронный документооборот на платформе TESSA. Система объединит данные и процессы территориально распределенной компании в рамках единого цифрового контура. Проект реализуется в рамках всего холдинга, в который входит более 20 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

Автоматизация бизнеса является для «Русагро» одним из приоритетных направлений деятельности, а руководство не перестает инвестировать в развитие ИТ, причем это касается как базового программного обеспечения, так и внедрения новых цифровых технологий. Разработкой и реализацией проектов по цифровизации занимается дочерняя компания «Русагро Тех». Именно она провела процесс предпроектного выбора новой корпоративной платформы электронного документооборота, в которой будут работать все сотрудники.

Проект внедрения новой платформы связан с централизацией всех процессов ГК «Русагро». На момент принятия решения о внедрении единой СЭД разные подразделения использовали более пять локальных систем, в которых процессы строились и развивались независимо. Ряд процессов был построен на базе ПО OpenText, которое уже не обслуживается вендором, что создавало дополнительные сложности с дальнейшим развитием. Для повышения эффективности бизнеса было решено обеспечить сотрудников единым, быстрым и удобным инструментом для работы с электронным документооборотом.

Список требований к новой платформе включал в себя 250 позиций. Ключевое — это высокая скорость работы, удобный интерфейс, гибкость и удобство настройки процессов. На этапе предпроектного выбора рассматривалось 13 систем, и только три из них подходили под все основные требования. Следующий этап включал в себя отбор по дополнительным пунктам, связанным с информационной безопасностью. Единственной платформой, которая смогла ответить всем заявленным критериям, стала платформа TESSA. Вендором подтверждено соответствие требованиям ФСБ России сертификатом ФСТЭК по защите информации, кроме этого предусмотрена возможность гибкой настройки прав доступа в зависимости от типа назначенной администратором роли.

В рамках проекта предполагается создание уникального кастомизированного решения, глубоко интегрированного со всеми информационными программами агрохолдинга, всего более 10 разных систем. Это система управления персоналом, управления правами пользователя, различные учетные системы — управление производственным предприятием («1С:УПП») и «1С:ERP», а также узкоспециализированные программы, такие как b2b-маркетплейс «Цифровой фермер», предназначенный для автоматизации работы с поставщиками сырья, и внутренняя CRM.

Внедрение TESSA унифицирует ряд ключевых процессов холдинга — это согласование договора, согласование служебной записки, согласование заявки на пропуск и многое другое. Все это позволит сделать более прозрачным движение документов, обеспечит управление изменениями процессов, ускорит процедуры согласования, повысит качество отчетности и управляемость компанией в целом. В дальнейшем также предусмотрена интеграция с оператором ЭДО для организации юридически значимого документооборота.

«Уже сейчас, на начальном этапе запуска проекта, можно говорить об упрощении работы ряда сотрудников: ранее им требовалось согласовывать документы в четырех разных системах, сейчас это происходит в одном цифровом поле. В скором будущем служебные записки и ряд других документов будут существовать только в TESSA, что исключит лишнюю работу и позволит сотрудникам сосредоточиться на стратегических задачах», — сказал Евгений Подольский, руководитель проектов «Русагро Тех».