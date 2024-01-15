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Липецкая область применит опыт Сбербанка для ИИ-трансформации

Сбербанк и Правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отмечено в соглашении, стороны будут развивать искусственный интеллект и машинное обучение, стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность для создания передовых технологий и сервисов в Липецкой области. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Липецкая область динамично идет вперед по пути ИИI-трансформации, и Сбер системно поддерживает регион в этом. Вместе с местным правительством мы реализуем широкий спектр цифровых проектов для устойчивого развития региона и повышения качества жизни его жителей. Так, уже достигнута договоренность об открытии в ЛипецкеШколы 21″, которая поможет решить проблему дефицита высококвалифицированных ИТ-специалистов. Передовые ИИ-решения все активнее применяются в различных отраслях экономики и социальной сферы, а также в сфере управления регионом. Подписанное соглашение еще больше укрепит наше сотрудничество и ускорит развитие новых технологий на благо граждан».

Также запланированы исследования и пилотирование моделей машинного обучения и других ИИ-технологий в различных отраслях экономики. Будут проводиться совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения искусственного интеллекта в работе государственных органов.

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области: «В 2023 г. Липецкая область стала лауреатом национальной премии за вклад в развитие искусственного интеллекта. Кроме современных систем видеоаналитики, обеспечивающих безопасность жителей, искусственный интеллект мы применяем для мониторинга транспортных потоков и управления ими. Наши голосовые помощники, помогают подать заявку в ЕДС или вызвать врача. С помощью таких систем мы затем собираем обратную связь от жителей и корректируем работу учреждений, помогая им становиться более клиентоцентричными. Подписанное соглашение поможет нам значительно продвинуться в развитии современных сервисов и повышении качества жизни населения».

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