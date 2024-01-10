«Инфосистемы Джет» вошла в топ-3 крупнейших провайдеров ИТ-услуг

Аналитики CNews представили исследование российского рынка ИТ. В рейтинге крупнейших поставщиков ИТ-услуг по итогам 2023 г. ИТ-интегратор «Инфосистемы Джет» поднялся на одну позицию и вошел в топ-3 компаний по объему выручки.

Российский ИТ-рынок продолжает интенсивно расти. По данным исследования Strategy Partners, его объем (включая разработку, поддержку, оборудования) в 2023 г. составил 3 трлн руб. Аналитики считают, что к концу 2030 г. этот показатель может вырасти более чем в два раза — до 7 трлн руб. Из этой суммы на ИТ-услуги и ПО придется 2,8 трлн руб.

Рост рынка ИТ-услуг, по мнению экспертов «Инфосистемы Джет», в 2024 г. будут определять следующие факторы:

– Растущий спрос на техническую поддержку в условиях ухода зарубежных вендоров. Эту нишу, в частности, активно занимают крупные ИТ-интеграторы, которые наработали необходимую экспертизу и компетенции до 2022 г., имеют не только большой опыт, но и сертифицированных специалистов в штате.

– Стихийная конкуренция. На рынок вышли новые игроки без опыта работы в сервисе. Только появившиеся компании в поиске заказчиков часто делают более выгодные предложения — вслед за ними опытные интеграторы вынуждены также идти на снижение стоимости своих услуг. Но со временем ПО дает сбои, а оборудование ломается, и тут уже необходимы редкая экспертиза, детали оборудования, на которых часто экономят, и выстроенные процессы больших игроков. Эксперты «Инфосистемы Джет» ожидают стабилизации цен в этом сегменте рынка в 2024 г.

– Рост востребованности аутсорсинга. Сегодня российские компании отдают на аутсорсинг лишь 10% услуг. Эксперты «Инфосистемы Джет» прогнозируют, что это далеко не предел, и в ближайшей перспективе компании будут гораздо чаще обращаться к сервисному партнеру, особенно на фоне дефицита кадров в ИТ-отрасли.

– Импортозамещение. В некоторых секторах экономики, например, в банковском, процесс идет быстрее в связи с требованиями регулятора, в других — медленнее, но эксперты «Инфосистемы Джет» прогнозируют еще большее количество запросов по переходу на российское оборудование и ПО, чем в 2023 г.

– Сервисное обслуживание Open Source продуктов.

Сохраняющийся ключевой тренд — нехватка квалифицированных специалистов, которая пока только увеличивается во всех сферах ИТ: от поддержки до разработки. Причем в случае с обслуживанием Open Source на рынке требуются и специфические специалисты — девопсеры, которые могли бы оказывать услуги поддержки и писать патчи.

«Прошедший год был непростым с точки зрения перестройки бизнеса. Необходимо было заново налаживать логистику, усиливать конкурентные преимущества, в частности, наращивая экспертизы и команду. Но 2023 г. мы закрываем уверенно положительно. Сервисный бизнес — это игра вдолгую, и мы готовы к этому. Мы умеем поддерживать ПО иностранных вендоров, потому что до 2022 г. были их партнерами и со многими заказчиками фактически работали от их имени. Сервисная команда сможет обеспечить бесперебойную работу оборудования. Мы понимаем специфику рынка и готовы обеспечивать высокое качество предоставляемых услуг — не ниже вендорского, и даже выше. Что касается прогнозов, то в течение предстоящего года на рынке ощутимо вырастет запрос бизнеса на интеграционные проекты в корпоративную архитектуру отечественных решений, компании намного чаще будут использовать российские продукты, в частности, при решении ключевых бизнес-задач. А это, в свою очередь, приведет к смещению фокуса с R&D на стабилизацию решений и их поддержку,» — отметил Максим Ткачев, директор департамента комплексной поддержки компании «Инфосистемы Джет».

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«Инфосистемы Джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2000 сотрудников. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews 2022г.), №2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.