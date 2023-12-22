Искусственный интеллект сэкономил страховым компаниям 175 млн руб. в 2023 году

Крупнейшие страховые компании получили в 2023 г. более 2 тыс. потенциально мошеннических заявлений об урегулировании страховых случаев при перевозках. Общая сумма заявленных убытков по ним составила 452,7 млн руб. Благодаря искусственному интеллекту страховщики смогли избежать потенциальных потерь на 175 млн руб. — это 38% от общего объема заявленных убытков. Такие данные приводят аналитики платформы сопровождения страхования грузоперевозок «Цунами» калининградской ИТ-компании «Инносети». Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети».

Указанная сумма — это возможная компенсация, которую страховщикам пришлось бы выплатить по мошенническим заявлениям на урегулирование претензий при страховании перевозок. Предотвратить мошенничества помог модуль «Антифрод», работающий на базе искусственного интеллекта. Решение является полностью российской разработкой. За неполный 2023 г. оно помогло выявить уже свыше 2 тыс. подозрительных операций.

Модуль за несколько секунд проверяет грузоотправление или претензию по нескольким десяткам параметров, объединенных в схемы. Если операция выглядит подозрительной, она помечается как потенциально мошенническая. Менеджер получает уведомление, и на базе этого страховая компания может принять решение об отказе в выплате.

«Модуль “Антифрод” умеет выявлять самые изощренные схемы, среди которых, например, загрузка грузоотправителем одной и той же фотографии в разных претензиях. За неполный 2023 г. мы расширили базу модуля уже на 35%. Благодаря искусственному интеллекту “Антифрод” распознает мошенничество по заданному количеству признаков, помогая выстраивать для сотрудников страховых компаний наглядные схемы. Человек не способен оперировать таким объемом информации за секунды, поэтому эти системы становятся эффективным инструментом для специалистов страховых служб» — отметил Артем Ефимов, генеральный директор «Инносетей».

Сейчас модулем «Антифрод» пользуются три крупнейшие в России страховые компании. Разработчики ожидают, что спрос на искусственный интеллект в страховании грузоперевозок будет расти. Рынок транспортно-логистических услуг в России стабильно растет. По оценке исследовательского агентства MA Research, в 2021-2023 гг. ежегодный прирост составлял в среднем 24%, постоянно увеличивается дальность перевозок и грузооборот. В таких условиях цифровые сервисы позволяют транспортным и страховым компаниям снижать риски и повышать эффективность работы.

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Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, включая блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. «Инносети» — создатель блокчейн-платформы сопровождения страхования в сфере логистики «Цунами», в которой обрабатывается более 130 транзакций в секунду. «Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.

Платформа «О2» разработана российской ИТ-компанией «Инносети» в 2022 г. и представляет собой единый цифровой канал по ДМС между страховой компанией и медицинскими учреждениями. «О2» — это экосистема для страховых компаний в сфере медицины с набором продуктов, снижающих затраты по операциям с клиниками, аптеками, стационарами и другими партнерами медицинского профиля. Платформа обеспечивает прямую интеграцию с медицинскими информационными системами и возможность интеграции с ИТ-системами страховой компании.

Головной офис компании «Инносети» находится в Калининграде. По состоянию на декабрь 2023 г. штат компании насчитывает более 100 человек.