«Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа»

Промышленный интегратор «Ультиматек» и российская компания-разработчик «Форсайт» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество будет нацелено на создание и внедрение решений для повышения эффективности бизнеса крупнейших производств в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

Тренд активной цифровизации промышленности в условиях импортозамещения ставит перед менеджментом предприятий дополнительные вызовы. Один из них – повышение эффективности производства и управления ресурсами. В этом контексте цифровые аналитические решения становятся необходимыми для сбора, анализа и интерпретации данных, что позволяет предсказывать возможные проблемы и принимать оперативные решения для их предотвращения.

Отечественный рынок аналитики продолжает развиваться. По независимым оценкам его объем в 2024 г. составит 30-35 млрд руб. с динамикой роста на 12-15% в год. При этом до недавнего времени лишь 30% проектов были реализованы на программном обеспечении российского производства. Надо отметить, что не все существующие решения входят в Реестр отечественного ПО, что кратно ограничивает потенциал их использования корпорациями с госучастием или на объектах критической инфраструктуры.

«Анализ больших данных и возможность принять решение быстро – ключевой момент управления крупными производственными предприятиями. Поэтому интегратору важно предложить клиентам на замену импортного ПО такой же понятный и удобный инструмент из ассортимента отечественных решений. Мы видим значительный рост доли рынка компании «Форсайт», зрелость платформы и надежность вендора. Поэтому «Ультиматек» принял решение о включении в свой портфель платформенного решения «Форсайт». Мы уже приступили к реализации отчетности на этой платформе для крупного горно-химического холдинга. И на практике убедились, что «Форсайт» позволяет повторить, а в некоторых случаях улучшить параметры решений, реализованных на импортных технологиях, – сказал Павел Растопшин, генеральный директор «Ультиматек».

«Форсайт. Аналитическая платформа» позволяет заменить целый ряд западных продуктов как по направлению BI, так и в области решений управления эффективностью предприятия (Enterprise Performance Management, EPM), где до недавнего времени ключевые игроки были представлены лидерами западного рынка: IBM, SAP, Oracle. В дальнейшем «Ультиматек» планирует развивать экспертизу, внедряя «Форсайт» на предприятиях горнодобывающей, нефтехимической и машиностроительной отраслей.

«Сейчас партнерская сеть «Форсайт» активно развивается, поскольку в условиях импортозамещения крупный бизнес планомерно переходит на решения из реестра отечественного ПО и спрос на российский BI растет. Мы рады, что ряды наших партнеров пополнились такой компанией, как «Ультиматек». Уверен, что совместными усилиями мы сможем доказать, что отечественные продукты для анализа данных – это перспективные и эффективные инструменты, которые по ряду параметров превосходят западные BI-решения и являются оптимальным выбором для крупных заказчиков, – отметил Владимир Комов, генеральный директор компании «Форсайт».

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Группа компаний «Ультиматек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Сейчас деятельность «Ультиматек» сосредоточена на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний. С июля 2023 г. в состав ГК «Ультиматек» вошли компании-разработчики «Датабриз» и «Datana».

«Форсайт» — отечественный вендор, разработчик продуктов для бизнес-аналитики: цифровой аналитической платформы, программных комплексов для управления данными, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Продукты «Форсайт» внесены в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Среди пользователей продуктов компании — организации корпоративного, государственного и банковского секторов.