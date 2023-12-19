Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запускает на онлайн-платформе «Поколение М» приквел просветительской программы для школьников по направлению научно-технологического искусства. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы, которые могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого Музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, Благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевым технологическим инструментом программы станет бесплатный доступ к развернутой в облаке CloudMTS нейросети. Она позволит участникам курса использовать возможности искусственного интеллекта в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы в стиле известных мировых художников.

В феврале 2024 г. стартует просветительская программа на онлайн-платформе «Поколение М», которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели также узнают, как работают нейросети и как их использовать для создания уникальных произведений искусства.

«Сервисы на основе нейронных сетей становятся привычными помощниками в обучении, решении бизнес-задач, творчестве. В создании арт-объектов искусственный интеллект все чаще называют соавтором человека, ассистентом в воплощении самых смелых креативных идей. Нейросети интегрированы уже едва ли не во все сферы нашей жизни, однако чтобы получить к ним доступ и освоить их непрофессиональному пользователю требуются определенное время и дополнительные затраты. Наш совместный проект позволит участникам из любой точки страны бесплатно оценить необъятные возможности искусственного интеллекта и получить навыки, которые в будущем помогут им стать квалифицированными специалистами в ведущих кампаниях страны», – сказал директор по инновациям и развитию бизнеса CloudMTS Данила Егоров.

«Объединяя уникальный опыт Русского музея и высокотехнологичных партнеров фонда, программа предоставляет школьникам возможность окунуться в захватывающий мир искусства благодаря искусственному интеллекту и познакомиться с новым направлением Art&Science. Уже сегодня диджитал-художники с помощью нейросетей создают неповторимые работы, пользующиеся высоким спросом у инвесторов и арт-экспертов. Мы очень рады, что благодаря проекту каждый участник может превратить свои творческие идеи в уникальные произведения», – отметил руководитель блока «Просвещение и культура» БФ «Система» Сергей Александров.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

Провайдер CloudMTS – входит в группу МТС – предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).

«Поколение М» – это образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 млн руб., которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.