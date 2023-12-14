СОГАЗ: экономический эффект от внедрения цифрового медицинского помощника в ДМС составляет до 100 тыс. руб. на одного работника в год

В целом внедрение цифровых сервисов в ДМС позволяет работодателю экономить до 45 часов рабочего времени на одного работника в год.

По данным СОГАЗа, застрахованные по ДМС в среднем обращаются к врачам три раза в год. При этом в классическом сценарии с очным визитом в клинику клиент тратит до 25 часов: время на дорогу, на первичный и повторные приемы, сдачу анализов и т. д.

За счет внедрения цифровых сервисов на всех этапах клиентского пути, таких как: симптом-чекер на основе ИИ, телемедицина, автоматизированный дневник наблюдения за ходом лечения, интеграция с лабораториями для получения результатов анализов сразу в приложение страховой компании и пр., – время на получение лечения удается сократить более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗа.

Включение в договор ДМС онлайн-консультаций врачей позволяет минимизировать отсутствие работников на рабочем месте в связи с очными визитами к врачу. Онлайн-консультации доступны в режиме 24/7, а все данные хранятся в электронной медкарте застрахованного.

Цифровые решения для управления здоровьем позволяют не только снизить нагрузку на врачей и клиники, но и оптимизировать затраты работодателя на ДМС, обеспечить работникам лучший медицинский сервис и сохранить эффективность за счет минимизации отсутствия на рабочем месте.

Суммарный эффект от использования цифровых медицинских сервисов СОГАЗа для работодателя – до 45 часов экономии рабочего времени или до 100 тыс. руб. на одного застрахованного в год.

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Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.