АО «ОРФЕ» запустила систему маркировки БАД на базе Utrace HUB

Фармкомпания АО «ОРФЕ» запустила систему маркировки биологически активных добавок на базе облачной платформы уровня L4 Utrace HUB. Теперь дистрибьютор фармацевтических препаратов и 4PL-поставщик сможет передавать сведения о движении БАДов в государственную систему мониторинга ГИС МТ. Это позволит компании соблюдать требования регулятора в области прослеживаемости продукции. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

АО «ОРФЕ» — дистрибьютор фармацевтических препаратов. Компания оказывает услуги складской и транспортной логистики, а также комплексного управления каналами сбыта. В компании с 2019 г. развивают инфраструктуру для сериализации продукции. Маркировкой фармпрепаратов управляют с помощью облачной платформы уровня L4 Utrace HUB. Новый этап развития системы — подключение маркировки БАДов.

С 1 октября 2023 г. в России ввели обязательную маркировку биодобавок. Новые правила обязывают фармпроизводителей, дистрибьюторов и импортеров передавать сведения о такой продукции в государственную систему мониторинга товаров.

В АО «ОРФЕ» начали заранее готовиться к изменениям законодательства. Для этого в контур действующей track&trace-системы подключили модуль передачи сведений о БАДах в ГИС МТ. Теперь компания может заказывать коды Data Matrix для биодобавок через Utrace HUB и передавать их в государственную систему учета. Это позволит логистическому оператору полностью соответствовать требованиям регулятора в области сериализации товаров. Кроме того, в рамках проекта в АО «ОРФЕ» также настроили интеграцию Utrace HUB с системой управления складом (WMS).

«Мы уже не первый год работаем с разработчиком системы Utrace HUB. Главное требование, которое мы предъявляем к своим ИТ-партнерам, — оперативно реагировать на изменения законодательства и предоставлять соответствующую функциональность. Utrace успешно справляется с этой задачей, поэтому мы продолжим развивать наше решение и совместно готовиться к следующему этапу цифровой маркировки — введению полной прослеживаемости БАДов в 2025 г.», — сказала Елена Дюкова, руководитель проекта АО «ОРФЕ».

«По данным “Союза производителей БАДов”, только в 2022 г. в России по всем каналам было продано добавок на 120 млрд руб., поэтому переход на обязательную маркировку не стал сюрпризом для фарминдустрии. Компания АО “ОРФЕ” одной из первых начала готовить свою ИТ-инфраструктуру к грядущим изменениям и отлаживать процесс по передаче сведений о БАДах в ГИС МТ. Внедрение новой функциональности в Utrace HUB прошло для компании гладко и в установленный срок. Мы продолжим поддерживать российский бизнес в области цифровой маркировки продукции и помогать ему в сжатые сроки переходить на обязательную сериализацию», — сказал Василий Савин, директор по консалтингу Utrace.

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Компания Utrace — разработчик и интегратор собственных ИТ-решений для маркировки всех товарных групп. Команда Utrace – это более 90 экспертов и консультантов в области разработки, технологий и бизнес-процессов. Utrace предлагает свои услуги и продукты на территории России, Казахстана и Узбекистана, а также для всех зарубежных производителей.