Пользователи Smart ID Engine могут автоматически распознавать рукописную прописку в паспорте за 0,4 секунды

Компания Smart Engines добавила в систему Smart ID Engine распознавание рукописного штампа с пропиской в паспорте России. Это принципиально новый инструмент автоматизации бизнес-процессов, который обеспечивает ввод данных адреса клиента в информационные системы. Применяемые в решении сверхлегкие нейросети без использования GPU и даже на телефоне позволяют распознавать страницы паспорта с регистрацией на изображении за 0,4 секунды. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Smart ID Engine распознает рукописную прописку на фотографиях, сканах и в видеопотоке в режиме реального времени. Если на страницах в паспорте России есть несколько штампов о регистрации и о снятии с регистрационного учета, то система распознает их все. При этом пользователю при распознавании паспорта не нужно беспокоиться о том, как заполнены эти штампы – рукописно или машинописно. Данные адреса извлекаются автоматически и предоставляются в удобном структурированном виде.

Решение позволит ускорить обслуживание клиентов в тех случаях, когда для предоставления услуг необходимо ввести данные не только основного разворота паспорта, но и страницы с регистрацией. Вводить данные адреса, например, нужно при открытии банковского счета, для получения различных финансовых продуктов, покупке сим-карт, подключения интернета, оформления страхового полиса, при устройстве на работу новых сотрудников, регистрации в приложениях и в других ситуациях.

Smart ID Engine базируется на технологиях искусственного интеллекта и позволяет распознавать все страницы паспорта России, а также проверять документ на подлинность. Это безопасно для компании и ее клиентов, так как для извлечения реквизитов изображения и данные документов не передаются на обработку в сторонние сервисы для ручного ввода внешними верификаторами. За распознавание рукописных и печатных данных паспорта отвечает разработанная учеными Smart Engines собственная технология GreenOCR.