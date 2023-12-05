AUXO предоставляет решение управления капитальным медицинским оборудованием для фармацевтической компании на основе ELMA365

ИТ-компания AUXO совместно с ELMA365 обеспечит процесс управления капитальным оборудованием и клинической поддержки для фармацевтической компании, производящей лекарственные препараты и медицинское оборудование, до марта 2024 г.

Ожидается, что проект будет состоять из двух этапов: внедрение платформы и необходимых мастер данных, процесса OR-поддержки всех типов и общих требований, а также мобильное представление с офлайн синхронизацией; внедрение блока анализа данных и GAMP-сертификация. Об этом CNews сообщили представители AUXO.

Объединение экспертизы ELMA и опыта AUXO с Low-code платформами и соответствием GxP compliance требованиям позволит обеспечить успешную реализацию проекта.

Применение Low-code инструментов значительно ускорит цифровизацию бизнеса и обеспечит непрерывность бизнес-процессов клиента.

«Это будет первый проект на базе ELMA365 для компании AUXO. Мы планируем в дальнейшем использование и внедрение приобретенного опыта в других направлениях и задачах для более эффективной работы процессов», — сказал Александр Васильев, руководитель направления разработки и сопровождения бизнес платформ и инновационных систем.

«У AUXO большой опыт внедрения систем для фармацевтики и медицинского бизнеса, поэтому мы особенно рады, что выбор партнера-интегратора был сделан в пользу Low-code платформы ELMA365. За последний год, особенно под давлением санкционных ограничений, Low-code доказал, что является идеальным инструментом, который позволяет создать гибкие отраслевые решения в кратчайшие сроки», — отметил Алексей Трефилов, директор компании ELMA.

Фармацевтическая компания и AUXO имеет опыт сотрудничества более шести лет. На данный момент компания AUXO продолжает поддержку порядка 50 систем и приложений клиента, второй и третьей линии поддержки, в их числе: внутренний интранет-портал и BI – система.

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AUXO более 30 лет предоставляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России. Специалисты работают в офисах компании в Москве, Воронеже и Краснодаре, а также удаленно на территории России и стран СНГ.

ELMA — российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформ Low-code платформы для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервиса. С 2008 г. более 3000 компаний в России и СНГ внедрили и используют программные продукты ELMA. ELMA365 призвана лучшей СЭД в СНГ по версии CNews.