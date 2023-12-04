Webiomed интегрируется со справочно-информационной системой MedBaseGeotar

Компания «К-скай» (разработчик платформы прогнозной аналитики Webiomed) и издательская группа «ГЭОТАР-медиа» (разработчик справочно-информационной системы «MedBaseGeotar») заключили соглашение о сотрудничестве и совместном продвижении. Об этом CNews сообщили представители «К-скай».

Ключевым направлением цифровой трансформации здравоохранения в настоящее время является внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Современные СППВР способы существенно разгрузить врача в анализе больших данных, включая электронные медицинские карты и цифровые изображения, высвобождая время на общение с пациентом и избавляя врача от рутинной обработки накопленных данных, с чем современные технологии ИИ справляются часто намного лучше, чем человек. Вместе с этим одним из трендов развития СППВР становится не только способность ИИ в интерпретации данных, но предоставление быстрого, удобного – и, главное, персонифицированного доступа к профессионально отобранным и валидированным медицинским знаниям.

В этой связи компании «К-скай» и издательская группа «ГЭОТАР-медиа» договорились об интеграции в СППВР Webiomed справочно-информационной системы MedBaseGeotar, включающей около 200 тыс. единиц специализированного медицинского контента, включая актуальные клинические рекомендации, информацию о лекарственных средствах, ведущие мировые переводные издания для врачей и другую медицинскую литературу.

«Наша справочно-информационная система поможет врачам быть уверенными в правильности поставленного диагноза, разобраться со сложным случаем, назначить оптимальное лечение пациента. Уверена, что MedBaseGeotar станет надежным помощником в работе наших врачей, а значит, наши пациенты будут получать качественную помощь», – сказала ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), д.м.н. Гузель Улумбекова.

Встроенный и контекстно-зависимый интеллектуальный доступ к специализированным знаниям непосредственно из интерфейса СППВР Webiomed позволит врачу оперативно получать всю необходимую справочную информацию о заболеваниях, факторах риска и состояниях пациента в разрезе медицинских терминов, клинических рекомендаций, справочных данных о симптомах и синдромах, лекарствах и т. д.

«Врач, имеющий прямо на приеме доступ к подобранной с помощью искусственного интеллекта выжимке из огромной базы качественных медицинских знаний, безусловно, сможет более эффективно помогать своим пациентам. В современных условиях, когда наши ожидания от уровня оказания медицинской помощи так высоки, а нагрузка на врачей настолько сильна, это может имеет решающее значение для действительно реального и массового применения СППВР в российской практике», – отметил директор по развитию Webiomed Александр Гусев.

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Компания «К-скай» – резидент Фонда «Сколково», разработчик Webiomed - платформы прогнозной аналитики для здравоохранения на основе искусственного интеллекта. Webiomed является российским программным обеспечением, созданным с применением технологий ИИ, которое прошло независимые клинические испытания и зарегистрировано Росздравнадзором как медицинское изделие. В настоящий момент система поддерживает более 43 заболеваний в части оценки рисков и выявления подозрений.

Компания «ГЭОТАР-медиа» – издательская группа специализированной медицинской литературы в партнерстве с Высшей школой организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) и ИТ-компанией «Консультант студента» являются разработчиками справочно-информационной системы MedBaseGeotar – российской медицинской СИС с доступом как к базе медицинских знаний, так и справочным материалам для практического здравоохранения в одном продукте.