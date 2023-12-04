Компания «РИАТ» внедрила систему TopLog WMS на складах автомобильных запчастей

«РИАТ» – российское предприятие по производству и продаже автомобильной спецтехники и запчастей. Компания работает на рынке более 30 лет, география поставок охватывает все регионы страны. Является официальным дилером и партнером ПАО «КАМАЗ».

Для повышения конкурентоспособности и оптимизации транспортной и складской логистики руководство компании приняло решение внедрить на складах автомобильных запчастей «ТД РИАТ-запчасть», расположенных в Набережных Челнах, современную систему управления складом TopLog WMS. Исполнителем проекта стала компания «Топлог». Об этом CNews сообщили представители компании «Топлог».

Ранее складские бизнес-процессы управлялись при помощи самописной WMS. Однако со временем стало очевидно, что возможностей системы не хватает, чтобы обеспечить работу высокоинтенсивного склада без замедления. Возникали сложности с обработкой процессов сборки и разборки комплектов, с ошибками отображалась инструкция пользователю на экране ТСД при выполнении складских операций, не хватало разностороннего функционала биллинга.

Проектная команда «Топлог» автоматизировала два склада класса «А» общей площадью 6500 кв. м. Активных SKU – 9000, а общее количество номенклатурных позиций предприятия превышает 16000. Ассортимент весьма разнообразен по характеристикам: автозапчасти, автошины, элементы кузова, проводка и т. п. Для хранения используются фронтальные 5-ярусные стеллажи, мезонин для хранения мелкоштучной продукции, консольные стеллажи для длинномерных товаров, напольное хранение и уличное для крупногабарита.

Учет в WMS ведется в разрезе складских учетных групп, а также дополнительно с учетом системы «Честный знак». За счет маркировки не штрихкодированного товара на приемке и автоматизированного процесса дальнейшего контроля товародвижения повысилась скорость и точность работ. Стал возможен процесс проведения произвольной инвентаризации, ускорился в разы вариант полной проверки количества товара на складе. А руководство ежедневно получает подробную оперативную отчетность о фактических складских остатках и работе персонала.

Интеграция с учетной системой клиента «1С: Управление производственным предприятием» реализована через встроенный в базовый функционал модуль API TopLog.

Настроен автоматизированный блок биллинга и мотивации для подсчета вклада сотрудников в доход компании. После набора статистики работы WMS за несколько месяцев и определения тарификации складских операций, система будет рассчитывать эффективность и объем зарплаты каждого работника.

Также специалисты «Топлог» провели обучение администраторов WMS, которые будут осуществлять поддержку внедренной системы управления складом и вести обучение новых сотрудников внутри компании.

Внедрение WMS решило все поставленные задачи и позволило сделать работу складов автомобильных запчастей более эффективной: повысилась скорость отгрузки приоритетных заказов, улучшился учет и прослеживаемость движения продукции на всех этапах от приемки до отгрузки. Все процессы стали прозрачным для руководства компании, открыв новые возможности для дальнейшего роста данного направления бизнеса.