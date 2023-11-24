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Облачный провайдер Serverspace анонсирует подключение дата-центра в Бразилии

Международный провайдер облачной инфраструктуры Serverspace анонсирует появление новой локации в панели управления – Бразилия, Сан-Паулу. Пользователи смогут создавать облачные серверы в современном дата-центре Equinix SP3 уровня Tier III от Uptime Institute. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Провайдер уже предоставляет возможность разворачивать виртуальные серверы в семи дата-центрах СНГ, Европы и Северной Америки, и продолжает расширение списка. Теперь пользователям будут доступны облачные серверы в Латинской Америке. SP3 – один из самых передовых центров обработки данных компании Equinix, расположенный в деловой столице Сан-Паулу, Бразилия. ЦОД соответствует требованиям международных стандартов, таких как ISO 27001, ISO 9001 и PCI DSS. В кластере уже размещено оборудование: высокопроизводительные серверы vStack SL201-25RE с процессорами Intel Xeon Gold 6226R (Cascade Lake).

«Serverspace уже размещает оборудование в одном из дата-центров Equinix в Нидерландах AM2. Компания является одним из крупнейших в мире операторов, чьи дата-центры имеют уровень доступности 99,9%. Подключение нового дата-центра в Бразилии Equinix SP3 позволит обеспечить необходимый уровень обслуживания и расширить геораспределенную сеть компании. Также наши зарубежные пользователи смогут получать облачные сервисы с минимальными задержками», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

После подключения дата-центра в Бразилии компания планирует заходить в другие страны Латинской Америки и не только, и увеличивать количество локаций, доступных для создания облачных серверов. Помимо размещения оборудования в бразильском ЦОД провайдер также планирует открытие локального представительства для местных пользователей.

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Serverspace – облачный провайдер, предлагающий автоматическое развертывание виртуальной инфраструктуры на базе Linux, Windows из любой точки мира менее чем за одну минуту. Для интеграции клиентских сервисов доступны открытые инструменты API, CLI и Terraform.

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