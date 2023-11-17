Итоги 2023 г. и прогноз на 2024 г. от M1Cloud: облачный рынок предлагает гибридные решения

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group прогнозирует, что по итогам 2023 г. рост облачного рынка составит не менее 40%. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud, рассказал, что в 2023 г. на облачном рынке игроки сконцентрировались на оптимизации и поиске новых логистических цепочек на доставку ИТ-оборудования, а также начали диверсифицировать облачные решения, создавая альтернативные сегменты своей инфраструктуры на базе различных платформ. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Бизнес находится на стадии поиска альтернатив и тестирования нового оборудования для физической инфраструктуры и с осторожностью интегрирует его в свой ИТ-ландшафт. В 2023 г. бизнес преимущественно стремится переложить ИТ и ИБ-риски на облачных провайдеров, которые обладают достаточной экспертизой и запасом мощностей, выстроенных со значительным резервом. Поэтому с конца 2022 гю набирает обороты тренд на перенос ИТ-инфраструктуры в облако, что обусловлено, прежде всего, сложностями обновления парка оборудования и отсутствием технической поддержки вендоров в период турбулентности. Облака стали одним из ключевых направлений для цифрового развития и обеспечения непрерывности работы бизнеса. По оценкам Stack Group, в результате переноса ИТ-систем в облака доля облачных мощностей в ИТ-инфраструктуре бизнеса в среднем дошла до 40%, а в 2024 г. может составить около 50%.

Сами сервис-провайдеры активно внедряют решения на базе оборудования и программного обеспечения различных вендоров, параллельно наращивая экспертизу и даже предлагая доработки для вендоров, опираясь на обратную связь от заказчиков. В результате к концу 2023 г. на облачном рынке сформировалось по сути гибридное предложение, предполагающее возможность для бизнеса размещать ИТ-системы у одного сервис-провайдера в облачных кластерах, построенных на базе различных cloud-платформ.

По данным Stack Group, в 2023 г. не менее 50% запросов от бизнеса включали IaaS на базе облачных платформ от двух разных вендоров. Ожидается, что по итогам 2024 г. такие запросы могут составить не менее 2/3, при этом сами запросы становятся разнообразнее по требуемой архитектуре, поэтому в более выигрышной позиции находятся сервис-провайдеры, предлагающие индивидуальный подход к решению задач заказчиков.

В первую очередь и наиболее масштабно изменениям подверглась архитектура информационной безопасности. Сервис-провайдеры усиливают ИБ-решения и отдельные компоненты, отвечающие не только за кибербезопасность, но и за катастрофоустойчивость облачной инфраструктуры, в связи с продолжающимся ростом кибератак.

В частности, в 2023 г. можно отметить нетипичный рост спроса на услуги восстановления виртуальных машин, которые гибко управляют сценариями переключения и создания индивидуального плана восстановления виртуальной инфраструктуры, а также повышение спроса на защищенные облачные ресурсы для размещения информационных систем персональных данных по 152-ФЗ.

Таким образом, рост cloud-рынка обусловлен в большей степени отказом от on-premice решений в пользу облачных технологий, что в свою очередь стимулирует сервис-провайдеров наращивать инфраструктуру не только горизонтально, но и выстраивать новые кластеры на базе различных платформ.

***

Stack Group предлагает персональный подход к предоставлению высоконадежной ИТ-инфраструктуры – M1Cloud. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России по версии CNews. Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем - на 30-40%. Рост клиентской базы в 2022 г. составил 46%.