Искусственный интеллект забирает на себя рутину в работе – каждый пятый сотрудник использует его возможности

19% сотрудников постоянно использует возможности искусственного интеллекта в своей работе, автоматизировав за счет этого рутинные процессы, говорят итоги исследования в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR инноваций» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «Альфастрахование». Большинство из респондентов, которые пользуются модным технологичным решением, представляют ИТ-отрасль и творческие специальности. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование».

Почти половина участников исследования – 44% – представляют различные направления ИТ-отрасли. 22% – работают в сфере развлечений, маркетинга и пиар, 18% занимаются образованием и наукой, оставшиеся – различными видами бизнеса и администрирования.

Постоянно используют ИИ 19% участников опроса. Они смогли автоматизировать за счет этого ряд аналитических рутинных задач, а также ускорить обработку документов и различных заданий. Такая интеграция позволила высвободить время на более серьезные и затратные процессы, рассказали 11% из этой группы опрошенных.

12% участников исследования использовали ИИ в работе хотя бы единожды, но не получили желаемого результата. 26% возвращаются к использованию прогрессирующей новинки периодически и только для простых процессов, которые не требуют дальнейшей проверки и глобальных правок.

В прикладные возможности ИИ и развитие их в будущем верит 37% опрошенных, утверждая, что каждая новая проработка текущих процессов действительно совершенствует алгоритмы. 38% считают, что ИИ не хватает эмпатии и человеческой эмоциональности, а также – смекалки, которая может перестраивать аналитику и творческие задачи под конкретные цели.

Руководство компаний частично закладывает в бюджеты развитие работы с ИИ, сообщили 7% респондентов. Абсолютное большинство считает, что базовых наработок пока достаточно и намеревается до появления серьезных стабильных результатов использовать только их.

21% опрошенных, кто сталкивался с ИИ в работе при необходимости узнавать информацию о каких-либо продуктах и проектах, отметили, что предпочтут личное общение с профильными специалистами, нежели генеративные программы, так как это эффективнее.

«На примере медицинского страхования мы видим, как меняется взаимодействие современных технологий и человека, как оно прогрессирует. И в целом в страховании искусственный интеллект уже занял уверенную нишу – в первую очередь, это касается анализа огромных массивов данных, что ИИ делает в разы быстрее, чем человек. При этом человек со всеми своими качествами – эмпатией, сочувствием, желанием помочь – крайне необходим и востребован. Клиенты, обращаясь в компанию со своими медицинскими проблемами, хотят общаться именно с человеком, выстраивать диалог на привычном уровне. Нельзя рассчитывать и бояться того, что машины победят людей, но умело использовать прогресс и будущее – принцип, который определит успех в технологических и быстроразвивающихся отраслях», – сказала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «Альфастрахование».

Участие в опросе приняли 1354 человека.

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Группа «Альфастрахование» – частная российская страховая группа с портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и страховые продукты для частных лиц. Группа объединяет АО «Альфастрахование», ООО «Альфастрахование-жизнь», ООО «Альфастрахование-ОМС», ООО «Медицина альфастрахования». Услугами «Альфастрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 125 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.