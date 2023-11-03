Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА

Госкорпорация «Росатом» и МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) заключили соглашение о внедрении платформы «Атом.РИТА» в образовательный процесс и работу университета в целях повышения уровня подготовки ИТ-специалистов и цифровизации внутренних процессов организации. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом».

«Атом.РИТА» (Роботизированный интеллектуальный технологичный ассистент) разработан ИТ-интегратором атомной отрасли АО «Гринатом». Этот программный продукт позволяет организовать полный цикл программной роботизации бизнес-процессов, включая создание, отладку, поддержку и сопровождение программных роботов. Платформа «Атом.РИТА» включена в реестр отечественного ПО и зарегистрирована в Роспатенте.

Подписание лицензионного договора о внедрении платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА открывает вузу новые возможности для обучения специалистов по программной роботизации и цифровой трансформации своих бизнес-процессов с применением программных роботов.

В настоящее время завершена работа над роботизацией некоторых внутриуниверситетских процессов. Так, программные роботы будут формировать справки с места учебы и справки о факте проживания в общежитии, а также выполнять обработку заявлений об изготовлении стипендиальной карты и некоторых других документов.

В церемонии подписания соглашения приняли участие первый заместитель генерального директора АО «Гринатом» Андрей Лавров и ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

«Внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА — это новый этап развития университета, который позволит нам в полной мере реализовать потенциал цифровой трансформации. Использование подобных инструментов в современном образовательном процессе – это новый шаг к подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых к вызовам цифровой экономики», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

«Госкорпорация «Росатом» сотрудничает с РТУ МИРЭА по нескольким направлениям: реализация совместных образовательных программ, создание Центра компетенций программной роботизации, а также привлечение студентов к участию в различных проектах. Внедрение платформы «Атом.РИТА» в рабочие процессы университета становится новым витком нашей кооперации. Теперь студенты и преподаватели смогут принять непосредственное участие в автоматизации работы вуза, а также получить практические навыки работы с передовыми ИТ-технологиями атомной отрасли», – отметил Андрей Лавров, первый заместитель генерального директора АО «Гринатом».

На базе Института информационных технологий РТУ МИРЭА сформирован Центр компетенций в сфере программной роботизации, в котором ведут научно-практическую работу преподаватели и студенты вуза, а также сотрудники АО «Гринатом».

Под кураторством экспертов АО «Гринатом» команды студентов изучают платформу «Атом.РИТА» и реализуют проекты по роботизации бизнес-процессов в РТУ МИРЭА. Впоследствии «Росатом» планирует привлекать Центр компетенций РТУ МИРЭА к проектам для внешних заказчиков.

В марте 2023 г. «Росатом» и РТУ МИРЭА в дополнение к программам высшего образования запустили совместную программу подготовки специалистов по программной роботизации на базе импортонезависимой RPA-платформы «Атом.РИТА» длительностью 108 академических часов. В рамках данной программы обучение прошли более 60 студентов МИРЭА – Российского технологического университета.

С сентября 2023 г. в учебных планах профилей подготовки бакалавров «Информационные технологии в атомной отрасли» и «Цифровая трансформация» реализуется курс «Роботизация бизнес-процессов», основанный на изучении и применении платформы «Атом.РИТА».

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Госкорпорация «Росатом» объединяет более 350 предприятий, работающих в области энергетики, машиностроения, строительства. В корпорации трудится свыше 290 тыс. человек. «Росатом» занимается цифровизацией атомной и других отраслей экономики, а также выводом собственных цифровых продуктов на открытый рынок.

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) — государственный технологических вуз, который ведет подготовку в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, юриспруденция и дизайн.