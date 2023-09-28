Simetra создала транспортную модель Казанской агломерации

Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования, разработала цифровой двойник Казанской городской агломерации, в которую входит город Казань и шесть прилегающих к нему административных районов. Модель позволит определить и ранжировать мероприятия для эффективного развития транспортной системы региона. Заказчиком работ выступило государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения».

Работы по созданию транспортной модели длились с января по сентябрь 2023 г. Для получения первичных данных команда Simetra провела полевое исследование пассажирских и транспортных потоков, а также социологический опрос населения, в результате которого было получено три тысячи релевантных анкет с необходимыми для исследования данными от жителей региона. Были проанализированы ретроспективные данные по транзакциям на 125 маршрутах общественного транспорта. Также была оцифрована улично-дорожная сеть: характеристики каждого ее участка, организация дорожного движения и маршруты общественного транспорта, и многое другое.

Полученная информация вместе с данными документов городского планирования легли в основу модели Казанской агломерации. Кроме того, специалисты Simetra разработали прогнозные модели на горизонты планирования 2025, 2030, 2035 и 2040 гг. Каждая из них показывает среднегодовую суточную интенсивность движения, а также отдельные модели на утренние и вечерние часы пик.

«Транспортная модель — это эффективный рабочий инструмент, который позволяет получить довольно точный прогноз транспортной ситуации и рассчитать варианты развития транспортной системы региона на многие годы вперед», — сказал Рифкат Минниханов, президент Академии наук Республики Татарстан.

Модель, разработанная Simetra, станет ядром интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она поможет руководству агломерации принимать эффективные взвешенные решения по развитию транспортной инфраструктуры и мероприятиям, связанным с маршрутами общественного транспорта.

«Мы разработали модель, которая, помимо всех транспортных связей внутри города, захватывает обширную территорию Казанской агломерации, учитывая все закономерности распределения транспортных и пассажирских потоков, — сказал Сергей Блакитный, руководитель группы транспортного планирования Simetra. — Мы также провели обучение-инструктаж специалистов заказчика, теперь они смогут работать с моделью в цифровой платформе RITM³».

Транспортная модель разработана на западном программном обеспечении, и уже импортирована в российское ПО RITM³, включая все данные и алгоритмы.

Также ГК Simetra оснастила ГБУ «БДД» начальной версией отечественной цифровой платформы RITM³ для моделирования транспортных потоков города, региона, страны. Это поможет учреждению сделать первый шаг в освоении платформы и стартовать работу с транспортной моделью Казанской агломерации: детально изучить ее наполнение, провести аналитику рассчитанных данных, представить различные показатели в виде картограмм, таблиц, графиков и матриц.