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ITentika провела аудит CRM-системы компании ITCOM

ИТ-компания ITCOM привлекла российского разработчика ПО, компанию ITentika (входит в N3.Group) для выполнения ручного анализа исходного кода серверного приложения ITCOM CRM. Основной целью ИТ-аудита была оценка потенциальных проблемных мест в архитектуре и коде приложения, которые могут оказать существенное влияние на решение существующих бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители ITentika.

Задачей аудита было получить информацию о причинах низкой скорости решения бизнес-задач, потенциальных проблемах с производительностью и масштабируемостью системы ITCOM CRM.

Для этого на предварительном этапе команда ITentika рассмотрела приложение с точки зрения компонентов, библиотек и служебных классов. Специалисты компании провели обзор архитектуры и качества кода, обратили внимание на поддерживаемость, т.е. на то, имеют ли решение и код четкую структуру, могут ли они быть легко поняты новыми разработчиками, подходят ли они для добавления новой функциональности поверх нее.

Далее ITentika выполнила ручную проверку безопасности компонентов приложения и статический анализ кода с использованием SonarQube 9.4.

Результатом аудита стал отчет, в котором специалисты подготовили перечень ошибок с разной степенью серьезности последствий, а также рекомендации для повышения безопасности работы системы и увеличения ее производительности, что в свою очередь повлияет на качество продукта и решение бизнес-задач.

Денис Гузь, технический директор ITCOM: «Усилиями команд ITentika и ITCOM мы получили результат, соответствующий ожиданиям. Аудит ПО позволил не отвлекать внутреннюю команду разработки от выполнения основных задач и сконцентрироваться на улучшении системы. Мы смогли подтвердить наши гипотезы по усовершенствованию системы и оптимизировать ее работу за счет использования внешних ресурсов компании ITentika. В результате оптимизации нам удалось значительно сократить время и ресурсы, затрачиваемые на разработку новых функций, что привело к экономии средств. Также аудит позволил улучшить безопасность продукта за счет рекомендаций, куда можно обратить внимание».

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