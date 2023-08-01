В Hoff запустили собственное приложение для работы с заказами на дополнительные услуги

Сеть гипермаркетов Hoff запустила собственное программное обеспечение и мобильное приложение Hoffix для работы с подрядчиками, предоставляющими дополнительные сервисы. Новое приложение упрощает процесс распределения заказов, позволяет отслеживать качество их выполнения и в режиме реального времени решать любые вопросы, которые могут появиться во время оказания услуги. Новый продукт был разработан компанией Hoff Tech совместно с BSL и заменил ранее используемое ПО.

Hoffix — это сервис для работы с заказами на дополнительные услуги. С его помощью подрядчики могут загружать фото- и видеоотчеты об оказании услуг, а диспетчеры распределять заказы между исполнителями и получать информацию для контроля качества. Hoffix состоит из мобильного приложения для Android и веб-приложения.

«Hoffix — это действительно удобное решение и для нас, и для наших подрядчиков. Сейчас Hoffix используется для услуг сборки, замеров помещений и химчистки, но в будущем мы планируем расширить их объем», — сказал Дмитрий Костюхин, директор по розничным продажам Hoff.

По сравнению с предыдущим вариантом ПО Hoffix обладает новым функционалом: единым кабинетом, возможностью загружать видео и настраивать workflow на уровне услуги. Все проблемы, которые возникают у исполнителя, автоматически регистрируются и попадают к операторам. Например, если у мастера не хватило деталей или случилась какая-то нештатная ситуация, то все это можно оперативно устранить. Hoff может контролировать все CLA, в том числе обязанность подрядчика звонить клиенту за час до приезда, своевременность приезда и соблюдение обещанного временного интервала.

«Уже сейчас Hoffix закрывает значительную часть потребностей Hoff в работе с подрядчиками услуг. Тем не менее мы развиваем продукт и планируем в ближайшее время расширить его функционал. Запущенный сервис Hoffix — это один из многих продуктов, которые мы разрабатываем в рамках цифровой трансформации Hoff», — сказал Константин Пешехонов, генеральный директор Hoff Tech.

Абсолютное большинство подрядчиков (93%) уже используют Hoffix. За шесть месяцев с помощью данного сервиса было обработано 45 тыс. заказов и сохранено 264 тыс. файлов. А за последние 30 дней 479 уникальных исполнителей услуг использовали мобильное приложение.