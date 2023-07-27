Новинка на платформе SimpleOne: канбан-доска для оптимизации рабочих процессов

На базе ESM-платформы SimpleOne вышло решение, которое поможет рабочим командам придерживаться лучших практик Kanban и максимизировать их эффект. Канбан-доска SimpleOne не просто визуализирует рабочий процесс, а позволяет его структурировать и оптимизировать, и ускорить решение задач. На доске реализованы ключевые понятия подхода Kanban: WIP-лимиты, парные статусы и классы обслуживания, все вместе обеспечивающие слаженную работу команды, минимизацию ошибок и качественный результат точно в срок. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Канбан — это метод бережливого производства, подразумевающий визуализированное управление процессами выполнения задач точно в срок, концентрацию на незавершенном производстве и устранении узких мест в рабочих процессах. Данный подход позволяет улучшить рабочие процессы, в которых есть проекты и задачи.

Канбан-доска SimpleOne — это инструмент, позволяющий реализовать подход канбан. Доска поделена на столбцы, соответствующие этапам жизненного цикла задач, например, «Запланирована», «В процессе», «Сделано» и т.д. Карточки, обозначающие конкретные задачи, по мере готовности перемещаются по доске от столбца к столбцу строго слева направо. Столбцы могут быть объединены, обозначая начало и конец определенной процедуры рабочего процесса.

Пример кастомизированной канбан-доски SimpleOne

В отличие от стандартных досок задач и других похожих решений на рынке, карточки создаются и перемещаются по канбан-доске автоматически при смене статуса задачи в соответствующих записях таблиц на платформе SimpleOne. На доске подсвечиваются достигнутые лимиты карточек в колонках и областях, а также отражается информация о заблокированных для перемещения дальше карточках, если они содержат дополнительные условия или ограничения.

No-code/low-code инструменты позволяют кастомизировать вид канбан-доски, создавать необходимое количество столбцов и объединять их в области, настраивать отображение содержания карточек, а также модифицировать условия их фильтрации и сортировки.

Использование такой доски приближает процессы компании к максимальному соответствию методологии Kanban и принципам бережливого производства.

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Компания SimpleOne — российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов в средних и крупных компаниях. На базе платформы SimpleOne разрабатываются решения для автоматизации задач сервисных подразделений компаний: ИТ, HR, АХО, юридический отдел и т.д. Основные продукты: ITSM-система SimpleOne и ESM-платформа SimpleOne.