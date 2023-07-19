70% компаний планируют внедрить электронный документооборот, но рынок не готов

К таким выводам пришли эксперты Nopaper в ходе исследования рынка КЭДО. 90% сервисов выпускают облачную неквалифицированную подпись, которая не имеет достаточной доказательной базы в юридических вопросах. Выпустить надежную квалицифированную подпись можно только в 18% случаях.

Рынок КЭДО растет: за 2022 г. его прирост составил 80%, а к 2025 г. КЭДО может стать обязательным, поэтому компании начинают задумываться об автоматизации обмена кадровыми документами. Однако предложение еще не поспевает за спросом.

Облачная неквалифицированная подпись (НЭП) из-за использования в технологии SMS-кода не позволяет однозначно определить, кто подписал документ, а значит, у работодателя нет доказательной базы, которую можно было бы использовать для разбора конфликтных ситуаций в суде.

Выпустить самый надежный вид подписи — квалифицированную подпись — через сервис возможно только в 18% случаях.

Все сервисы имеют интеграцию с «1С:ЗУП». Но только у двух сервисов — Nopaper и «СКБ Контур» — создавать, подписывать и настраивать маршруты можно прямо в «1С» без перехода в сервис КЭДО. Это важно для кадрового специалиста, потому что неудобно работать в нескольких окнах.

«Есть предпосылки, что к 2025 г. КЭДО станет обязательным, и 44% компаний уже перевели часть кадровых процессов в электронный вид. У остальных компаний один из барьеров для перехода — высокая стоимость электронной подписи для сотрудников, хотя это не так. 80% сервисов КЭДО выпускают НЭП бесплатно. Главная проблема в том, что функционал большинства сервисов не позволяет решить весь спектр задач, встающий перед кадровыми сотрудниками. Скорость выпуска подписи может занимать от 30 минут до одного дня, что замедляет внедрение КЭДО», — сказала Анастасия Шевчук, продуктовый маркетолог Nopaper.

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