ИИ-технология возьмет на себя рутинные функции юристов по подготовке документов. Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для юристов

Юристы российских корпораций в июне 2023 г. протестировали решение на основе ИИ. Наиболее востребованными функциями стали создание нового документа на основе существующего, редактирование и улучшение текста, а также перевод документа на иностранные языки, в том числе на языки стран СНГ.

Весной 2023 г. компания Doczilla представила текстовый редактор с ИИ для подготовки юридических документов Doczilla AI. Разработчики объединили возможности искусственного интеллекта (GPT-4) в генерации текстов с опытом экспертов в юридической практике и автоматизации. Технология умеет создавать, редактировать, анализировать и переводить юридические документы.

В июне 2023 г. Doczilla провела тестирование новой технологии на юристах корпораций. В тестировании уже приняли участие более 35 компаний, в том числе юридические команды «Почты России», Адвокатское бюро «Гриц и партнеры» и Orion Law.

За месяц тестирования Doczilla AI создал более 2500 документов с помощью искусственного интеллекта. Самыми частыми запросами пользователей были: создание новых документов на основе существующих (актов, договоров, дополнительных соглашений и т.д.), редактирование и улучшение текста, перевод документов. Кроме того, пользователи протестировали и другие функции платформы: перефразирование, краткое описание документа, восстановление обязательств сторон, создание документов на основе контрактов, составление краткого описания, создание документов с нуля и т.д.

Чаще всего пользователи переводили документы на английский, испанский, португальский. В результате тестирования и по запросу пользователей были добавлены армянский, азербайджанский, казахский, португальский, хинди, арабский, индонезийский, киргизский языки.

«Это не очередной чат-бот, а настоящий ассистент юриста по работе с документами, который работает на основе ИИ. Усиленный искусственный интеллект поможет юристам быстро создавать документы при помощи генеративного искусственного интеллекта и проверять их, — сказал Кирилл Буряков, СЕО Doczilla, — Исходя из результатов тестирования Doczilla может стать полноценным младшим помощником, облегчающим работу юриста: решение возьмет на себя рутинную функцию по подготовке документов».

Генеративный ИИ может изменить юридическую практику, считают разработчики. Юристы тратят много времени на тщательное изучение утомительных документов — то, с чем, как уже продемонстрировал ИИ, он может справляться хорошо. «В дальнейшем юристам придется меньше писать, меньше читать, меньше искать. Они станут в большей степени сверхквалифицированными менеджерами проектов», — сказал Кирилл Буряков из Doczilla.

Решение Doczilla AI будет представлено не только в России, но и за ее пределами, в том числе в Индии, Индонезии и ОАЭ.

Эксперты Gartner прогнозируют, что к 2024 г. до 50% юридических функций будут автоматизированы. Первым автоматизируют рутинный функционал юристов, в частности подготовку типовых документов. Согласно недавнему отчету банка Goldman Sachs, ИИ сможет выполнять 44% юридических задач, что больше, чем в любой другой опрошенной профессии, за исключением канцелярской и административной поддержки.

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Doczilla — компания-разработчик решений в сфере LegalTech. Doczilla включена в Реестр отечественного ПО. Флагманский продукт компании — Doczilla Pro: AI-платформа для разработки документов и совместной работы с ними, которая ускоряет подготовку документов, позволяет исключить ошибки и в несколько раз сократить цикл сделки. Решения Doczilla уже использует более 80 тыс. сотрудников крупных российских компаний индустрии телекоммуникаций, финансов, ритейла и пр. С помощью решения Doczilla сформировано более 100 тыс документов.