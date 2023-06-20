СП.АРМ обновила медицинскую информационную систему qMS

Разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения компания СП.АРМ выпустила новый релиз своего флагманского продукта – МИС qMS. В обновленной версии системы появились дополнительные функциональные возможности и была усовершенствованы уже действующие сервисы и инструменты. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Так, в системе заработал новый компонент – закладка «Оперблок». Она предназначена для планирования и работы операционных, наблюдения за пациентами во время операции, а также анализа процессов за прошедший день. Функциональность включает в себя «Планирование операции», «Операционные», «Пациент» и «Пациенты операционного дня».

Добавлена возможность управлять системой голосом. Медицинский персонал, а также предметные администраторы с помощью голосового помощника смогут открывать нужные функциональные закладки, разделы настроек, электронных медицинских карт, закладки расписания, разделы МИС, вводить данные новых пациентов. В будущем инструмент особенно будет полезен, например в операционной, если врачу-хирургу нужно в режиме реального времени фиксировать лечебно-диагностические манипуляции и создавать метки прохождения их различных этапов.

Модернизированы инструменты системы для стационаров. От предыдущей версии новая вкладка «Госпитализация» отличается возможностью работы в режиме одного окна. Пользователь может перейти в другие закладки с помощью всплывающих панелей управления и вернуться в тот же интерфейс, с которого он начал работу. Улучшилась визуализация, добавлено много информации, которая позволяет оценить состояние пациента и коечного фонда отделения. Новая функциональность позволяет получить данные с прикроватных мониторов наблюдений, вести назначения.

Также в qMS реализован механизм назначения медицинских изделий (сосудистые катетеры, дренажи, трубки и др.) с последующим мониторингом ухода за ними. Разработаны соответствующие инструкции и инструменты. Это дополнение сегодня актуально для очень многих клиник, особенно хирургических отделений стационаров.

В системе изменился интерфейс кассового чека, переработана функциональность оплаты по счету, а также сертификаты и бонусная программа для пациентов.

В новой версии qMS добавлена функциональность «Антирабическая помощь», позволяющая вести «Карту обратившегося за антирабической помощью» (Форма N 045/у) и включающая в себя услуги, статусы и необходимые печатные формы.

В помощь врачам появилась функциональность «Списки внимания». Используя новый инструмент, можно добавлять пациентов, находящихся на особом контроле, в соответствующие списки, указывать причины добавления, передавать данные другим специалистам при необходимости. Это первый шаг в направлении оптимизации информационной системы для амбулаторной службы и информационного обеспечения процесса диспансерного наблюдения. СП.АРМ планирует развивать столь масштабное направление и в ближайшем будущем представит еще более интересные функциональные возможности qMS для поликлиник.

В обновленную версию МИС добавлены унифицированные формы медицинской документации, используемые в медицинских организациях, по приказу Минздрава России №530н. При этом акцент сделан на удобство ввода данных и на соответствие форм ввода ВИМИСам и СЭМДам.

В личном кабинете пациентам теперь доступна самостоятельная регистрация до посещения клиники без предварительного оформления согласия на использование ЛК или авторизации через ЕСИА. Кроме того, они могут дистанционно оформить договор с клиникой, управлять своими согласиями на уведомления и телемедицинские консультации, оплатой услуг, а также заполнять обязательную информацию перед назначением и выбирать услуги клиники.

«Также уже традиционно мы улучшили дизайн и юзабилити. В системе появились новые адаптивные компоненты: тулбары, закладки, боковая панель и всплывающие окна. qMS становится более дружественной, в ней появляются новые решения, которые помогают в лечебно-диагностическом процессе и упрощают работу врачей и медсестер», - сказала Елена Донцова, руководитель методического отдела компании СП.АРМ.

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Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Продукты СП.АРМ созданы на основе собственной платформы для разработки приложений в медицине и социальной сфере. Они являются полностью российским программным обеспечением и зарегистрированы в Росреестре. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 18 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.