CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Ритейл Розница
|

«Сберкорус» и Х5 Group внедрили электронные договоры для поставщиков торговых сетей  

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» и Х5 Group (управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») внедрили электронные договоры с поставщиками при заключении контрактов на поставки товаров во все торговые сети группы. Теперь поставщики могут заключить договор за один рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Ранее средний срок заключения договора мог занимать у торговой сети и поставщика до семи рабочих дней. Таким образом, переход на электронный формат договоров сократит время на оформление документов и упростит этот процесс, ускорит процесс поставок товаров в магазины и поможет поставщикам быстрее получать оплату от торговых сетей.

Подключение к обмену электронными договорами для поставщиков стало бесплатным.

Всего Х5 Group ожидает перехода на электронный формат до 2500 новых поставщиков в 2023 г. Обмен электронными договорами происходит через систему ЭДО «Сфера курьер». Новые поставщики Х5 Group могут заключить договор мгновенно и приступить к работе с сетью, а также подключить цепочку других электронных документов, включая EDI.

Для поставщиков создан сайт, где они могут быстро подключить электронный обмен документами с сетями Х5 Group. Процесс подключения максимально упрощен и займет не более 15 минут. Создана возможность работать по ЭДО практически бесплатно (при подключении расчетно-кассового обслуживания в Сбербанке).

«Электронный договор — это стандарт будущего для работы любого современного бизнеса. Трудно представить крупную успешную компанию без технологий ЭДО. Выгоды от применения ЭДО прежде всего в экономии времени на бумажную работу, ускорении всех бизнес-процессов и значительной экономии на бумаге, расходных материалах для печати и курьерской доставке документов. Для крупных компаний, с тысячами контрагентов эти суммы могут быть весьма значительными. Объем электронного документооборота в «Сфера курьер» растет уже много лет подряд, например, за 2021 г. на 30% (с 68,5 млн документов в 2020 г. до 108 млн — в 2021 г.). Мы благодарим коллег из Х5 Group за доверие к нашему сервису и приглашаем всех контрагентов компании оценить преимущества электронных договоров», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.

«Быстрое и прозрачное подписание договоров позволяет ускорить путь товара от производителя до полки магазина, а также делает наше взаимодействие с поставщиками более удобным и эффективным. Кроме того, отказ от бумаги при документообороте - важный элемент в достижении целей Х5 Group в области заботы об окружающей среде», — сказала директор дирекции поддержки закупок X5 Group Ольга Галатонова.

***

Сервис юридически значимого документооборота «Сфера курьер» позволяет обмениваться не только электронными договорами, но и другими юридически значимыми документами в электронном виде, без необходимости дублирования на бумаге. За 2022 г. пользователи сервиса отправили более 112 млн электронных документов. Возможность роуминга с другими операторами ЭДО и интеграций с «» и другими учетными решениями посредствам API упрощает процессы документооборота. Сервис совместим с ГИС «Честный знак» и «Меркурий».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Народная» российская профессия на грани исчезновения. «Яндекс» запустил в Москве такси, которому не нужны водители

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры

«Вам повестка». Минобороны собралось оповещать россиян о призыве по СМС

Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино

Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще