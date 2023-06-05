Исследование «Т1»: электроэнергетика, розница и металлургия — лидеры в области цифровизации

Аналитическое агентство ИТ-холдинга «Т1» представило второй выпуск тепловой карты цифровизации ключевых отраслей. Специалисты проанализировали деятельность 360 компаний-представителей крупного бизнеса по 203 параметрам, в том числе по наличию продуктов в Реестре ПО, количеству патентов, сотрудничеству с технопарками, отсутствию зафиксированных утечек данных и коррупционных скандалов в области ИТ-закупок. Период исследования: ноябрь 2022 г. – май 2023 г.

Объектом анализа выступили предприятия в 12 отраслях реального сектора экономики, которые Минцифры выделяет приоритетными к цифровизации: электроэнергетике, автомобильной индустрии, горной промышленности, металлургии, пищевой промышленности, рознице, строительстве, транспорте и логистике, фармацевтике, химии и нефтехимии, сельском хозяйстве и нефтегазовой промышленности.

Отраслями-лидерами по цифровизации стали электроэнергетика (31,5%), розничная торговля (29,3%), металлургия (25,2%), транспорт и логистика (24,3%), строительство (23,1%). Наименее цифровизированными оказались фармацевтика и сельское хозяйство — по 15,1%. Основным двигателем цифровизации является применение «сквозных» цифровых технологий —- искусственного интеллекта, сенсорики, робототехники и интернета вещей, которыми уже пользуются 208 из 360 (58%) рассмотренных компаний.

Электроэнергетика является лидером среди всех рассматриваемых отраслей по применению технологии интернета вещей (IoT) и занимает второе место по применению систем «умного» производства. Для контроля передаваемых потребителю мощностей применяются технологии «умных» подстанций, включающие системы релейной защиты и управления, обеспечивающие бесперебойную работу станций за счет передачи данных от оборудования «интернетом вещей».

Специфика розничной торговли (мобильность, скорость обновления) привела к тому, что отрасль является лидером по внедрению систем класса CRM (77% компаний), HRM (60%), инструментов автоматизации бизнес-процессов (63%) и решений по работе с Big Data (47%).

Для повышения эффективности добычи ресурсов металлургические компании активно внедряет «цифровые рудники», включающие в себя технологии «умного» производства и «цифровых двойников». 53% компаний применяют технологии «умного» производства, 27% — «цифровых двойников».

В транспортной и логистической отраслях высокий спрос на технологии является следствием появления высоко автоматизированного и беспилотного транспорта. Кроме того, BIM-технологии применяются при строительстве высокоскоростных магистралей, а технологии «умного» производства применяются в управлении дорожным полотном, морскими портами, терминалами аэропортов и крупными складами.

Строительство занимает первое место по количеству компаний, ориентированных на развитие технологий через инвестиции в технологический сектор: так, 57% компаний имеют венчурные фонды, а более 30% игроков сотрудничают со Сколково. К ключевым трендам в области цифровизации в отрасли относятся применение ИИ и нейросетей, VR и AR, BIM-технологий. Это способствует снижению количества ошибок, уменьшает риск срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию и сокращает непредвиденные издержки.

Использованная методология* включает в себя анализ шести блоков: продуманности, ценностей, команды, открытости, «страсти к развитию», платформизации.

«Мы отмечаем рост не только интереса, но и доверия к российским ИТ-компаниям в последнее время. При этом технологическим игрокам важно успевать отвечать на возникающие запросы и совершенствовать свой ландшафт в том числе. Развитие инноваций и внутренних цифровых компетенций становится одним из основных факторов успешности компании на рынке. Почти каждый четвертый игрок уже имеет свой офис инноваций, а каждый пятый сотрудничает со сторонними венчурными фондами и технопарками. Заметна положительная динамика использования современных технологий — ИИ, VR и AR, квантовых технологий», — отметил Игорь Калганов, генеральный директор холдинга «Т1».

«Второй год подряд мы анализируем приоритетные к цифровизации отрасли, которые имеют высокий мультипликативный эффект. Отчет «Публичная цифровая зрелость» наглядно демонстрирует, как современные технологии проникают и меняют российский рынок. Помимо традиционных показателей по внедрению различных классов систем, мы, например, дополнительно проанализировали количество женщин в топ-менеджменте — так, только у 33% предприятий в руководящий состав входят женщины», — сказала Анастасия Рыжкова, руководитель аналитического агентства холдинга «Т1».

В августе 2022 г. холдинг представил первую тепловую карту цифровизации шести отраслей: автомобилестроения, ТЭК, транспорта и логистики, строительства, ритейла и черной металлургии. Тогда топ-3 наиболее цифровых отраслей вошли ритейл (29,1%), черная металлургия (26,9%) и нефтегазодобывающая промышленность (25%). А также было выявлено, что компании с высоким уровнем цифровизации превосходят конкурентов по объему продаж.

* Методология исследования

1. Группа показателей «Продуманность»

Продуманность является неотъемлемой частью цифровой зрелости. Под продуманностью понимается корпоративное стратегическое планирование, направленное на достижение целей компании в области цифровой трансформации. Основными документами для данной категории являются стратегия цифровой трансформации, стратегия развития информационных технологий и дорожная карта цифровой трансформации.

2. Группа показателей «Ценности»

Под «ценностями» понимаются корпоративные принципы и деятельность компании, служащие основой для развития бизнеса, привлечения клиентов и партнеров. В данной методологии рассматриваются ценности, создаваемые для клиента с помощью применения цифровых технологий и имеющие по мнению авторов исследования первостепенное значение в B2B взаимодействии.

3. Группа показателей «команда»

«Команда» — группа управляющих лиц, ответственных за цифровую трансформацию организации, и исполнителей, занимающихся непосредственной имплементацией утвержденных планов по цифровизации корпоративных бизнес-процессов. Наличие в компании команды цифровой трансформации отражает практические шаги руководства к стремлению достичь определенного уровня цифровой зрелости.

4. Группа показателей «Открытость»

Открытость и прозрачность компании является как детерминантом развития цифровизации, так и ее следствием. Одним из основных элементов цифровой трансформации является атмосфера открытости в компании, где каждый может высказать свое мнение по тому или иному направлению развития. С другой стороны, цифровая трансформация способствует «открытости» компании, так как позволяет более эффективно отвечать на потребности клиентов и стимулирует внедрение новых методов управления.

5. Группа показателей «Страсть к развитию»

Отсутствие универсальной стратегии цифровой трансформации, соответствующей бизнес-модели и возможностям любой компаний, является детерминантом поиска альтернативных путей инновационной деятельности и цифровизации. В зависимости от отрасли, объема финансовых ресурсов и других факторов компании выбирают собственные пути развития.

6. Группа показателей «Платформизация»

Группа показателей «Платформизация» отражает уровень однородности информационной среды, которая формируется использованием корпоративных информационных систем и применением «сквозных» цифровых технологий. Переход к единому информационному пространству внутри компании способствует повышению уровня цифровой зрелости компании.

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«Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. «Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Про» (продукты и партнерства), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.